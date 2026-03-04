Как улучшить работу кишечника: эти 6 злаков в рационе способны совершить чудо.

Регулярное употребление продуктов, богатых питательными веществами, полезными для кишечника, играет ключевую роль в поддержании здоровья пищеварительной системы. Такие продукты способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, помогают контролировать воспалительные процессы и поддерживают баланс полезных бактерий в кишечнике. Одним из самых эффективных способов поддержки пищеварительной системы является включение в рацион разнообразных злаков, богатых клетчаткой, растительными соединениями и антиоксидантами, пишет Health.

Овсянка

Гастроэнтеролог Мишель Хьюз советует овсянку тем, кто хочет заботиться о кишечнике, но имеет ограниченное время для приготовления пищи. Овсянка богата бета-глюканом – растворимой клетчаткой, которая во время прохождения через пищеварительный тракт образует гель и способствует развитию полезной микрофлоры, помогает регулировать запоры и диарею.

Ячмень

Этот злак также содержит бета-глюкан, метаболизирующийся кишечной микробиотой в короткоцепочечные жирные кислоты. Они снабжают энергией клетки кишечника, поддерживают его барьер и регулируют воспалительные процессы. Исследования показали, что употребление ячменя улучшает разнообразие микрофлоры и уменьшает дисбаланс в кишечнике.

Киноа

Диетолог Оливия Гамильтон подчеркивает, что киноа богата белком и клетчаткой, что способствует развитию разнообразной микрофлоры. Кроме того, киноа содержит полифенолы – феруловую и галловую кислоты, кверцетин и кемпферол, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и защищают клетки кишечника от окислительного стресса.

Теф

По словам диетолога Кейти Хедли, теф отличается высоким содержанием железа, магния и кальция, что поддерживает функцию мышц кишечника. Он содержит больше лизина, чем большинство злаков, который важен для здоровья тканей и барьера кишечника. Теф также богат клетчаткой и белком, регулирует уровень сахара в крови и является безглютеновым продуктом.

Коричневый рис

Диетолог Лейклин Лампкин отмечает, что коричневый рис содержит нерастворимую клетчатку, которая увеличивает объем стула и улучшает регулярность стула. В отличие от белого риса он сохраняет отруби и зародыш, содержащие большую часть клетчатки, витаминов и минералов, что делает его оптимальным для здоровья кишечника.

Сорго

Теф содержит больше клетчатки среди всех злаков – в четверти чашки сухого сорго содержится около 9 граммов клетчатки, или 32% суточной нормы. Антиоксиданты в сорго ограничивают рост вредных бактерий и поддерживают развитие полезных, способствуя нормальной работе кишечника.

Регулярное включение этих злаков в ежедневный рацион не только поддерживает работу пищеварительной системы, но помогает укрепить иммунитет, улучшает обмен веществ и обеспечивает организм важными питательными веществами.

