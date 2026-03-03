logo_ukra

Відмінний настрій і пам'ять гарантовані завдяки суперпродукту для мозку: ви про це не знали

У його складі — комплекс корисних речовин, які сприяють нормальній роботі мозку

3 березня 2026, 14:00
Раціон для підтримки мозкової активності не обов’язково має бути складним чи дорогим. Фахівці з неврології відзначають, що одним із найкращих продуктів для цієї мети є заморожений лосось. Як пише EatingWell, регулярне вживання жирної риби позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та емоційний стан.

Доктор медичних наук Дінеш Сіваколунду радить включати лосось або іншу жирну рибу до меню один-два рази на тиждень. Оптимальна порція — 85–110 грамів, приблизно розміром із колоду карт.

Заморожений лосось — це не лише зручне джерело білка. Він містить комплекс поживних речовин, що сприяють здоров’ю мозку та підтримують когнітивні функції.

Насамперед риба багата на омега-3 жирні кислоти. У 113 грамах лосося міститься близько 2 грамів омега-3 — це понад 100% рекомендованої добової норми для дорослої людини. Особливо цінними є докозагексаєнова (ДГК) та ейкозапентаєнова (ЕПК) кислоти. Дослідження пов’язують їх із меншим ризиком когнітивних порушень, деменції та хвороби Альцгеймера. Крім того, омега-3 мають протизапальні й нейропротекторні властивості, що допомагають уповільнювати вікові зміни мозку.

Лосось також є якісним джерелом повноцінного білка — близько 24 грамів на порцію 113 грамів. Він містить усі дев’ять незамінних амінокислот, необхідних організму. Достатнє споживання білка пов’язують із кращою розумовою працездатністю, особливо в літньому віці.

Окрему роль відіграють вітаміни групи B. Порція 85 грамів покриває майже 100% добової потреби у вітаміні B12. Цей елемент важливий для підтримки мієлінової оболонки, що захищає нейрони. Вітаміни B6, B12 та фолієва кислота допомагають знижувати рівень гомоцистеїну — його підвищення пов’язують із ризиком атрофії мозку та деменції.

Також лосось багатий на вітамін D: 113 грамів забезпечують понад 100% добової норми. Цей вітамін асоціюють із покращенням настрою, когнітивних функцій і зниженням ризику депресії.

Також лосось багатий на вітамін D: 113 грамів забезпечують понад 100% добової норми. Цей вітамін асоціюють із покращенням настрою, когнітивних функцій і зниженням ризику депресії.



