Відмінний настрій і пам'ять гарантовані завдяки суперпродукту для мозку: ви про це не знали

Раціон для підтримки мозкової активності не обов’язково має бути складним чи дорогим. Фахівці з неврології відзначають, що одним із найкращих продуктів для цієї мети є заморожений лосось. Як пише EatingWell, регулярне вживання жирної риби позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та емоційний стан.

Фото: з відкритих джерел

Доктор медичних наук Дінеш Сіваколунду радить включати лосось або іншу жирну рибу до меню один-два рази на тиждень. Оптимальна порція — 85–110 грамів, приблизно розміром із колоду карт.

Заморожений лосось — це не лише зручне джерело білка. Він містить комплекс поживних речовин, що сприяють здоров’ю мозку та підтримують когнітивні функції.

Насамперед риба багата на омега-3 жирні кислоти. У 113 грамах лосося міститься близько 2 грамів омега-3 — це понад 100% рекомендованої добової норми для дорослої людини. Особливо цінними є докозагексаєнова (ДГК) та ейкозапентаєнова (ЕПК) кислоти. Дослідження пов’язують їх із меншим ризиком когнітивних порушень, деменції та хвороби Альцгеймера. Крім того, омега-3 мають протизапальні й нейропротекторні властивості, що допомагають уповільнювати вікові зміни мозку.

Лосось також є якісним джерелом повноцінного білка — близько 24 грамів на порцію 113 грамів. Він містить усі дев’ять незамінних амінокислот, необхідних організму. Достатнє споживання білка пов’язують із кращою розумовою працездатністю, особливо в літньому віці.

Окрему роль відіграють вітаміни групи B. Порція 85 грамів покриває майже 100% добової потреби у вітаміні B12. Цей елемент важливий для підтримки мієлінової оболонки, що захищає нейрони. Вітаміни B6, B12 та фолієва кислота допомагають знижувати рівень гомоцистеїну — його підвищення пов’язують із ризиком атрофії мозку та деменції.

Також лосось багатий на вітамін D: 113 грамів забезпечують понад 100% добової норми. Цей вітамін асоціюють із покращенням настрою, когнітивних функцій і зниженням ризику депресії.

