Отличное настроение и память гарантированы благодаря суперпродукту для мозга: вы об этом не знали

Рацион для поддержания мозговой активности не обязательно должен быть сложным или дорогостоящим. Специалисты по неврологии отмечают, что одним из лучших продуктов для этой цели является замороженный лосось. Как пишет EatingWell, регулярное употребление жирной рыбы оказывает положительное влияние на память, концентрацию и эмоциональное состояние.

Фото: из открытых источников

Доктор медицинских наук Динеш Сиваколунду советует включать лосось или другую жирную рыбу в меню один-два раза в неделю. Оптимальная порция – 85–110 граммов, примерно размером с колоду карт.

Замороженный лосось – это не только удобный источник белка. Он содержит комплекс питательных веществ, способствующих здоровью мозга и поддерживающих когнитивные функции.

В первую очередь рыба богата омега-3 жирными кислотами. В 113 граммах лосося содержится около 2 граммов омега-3 – это более 100% рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека. Особенно ценны докозагексаеновая (ДГК) и эйкозапентаеновая (ЭПК) кислоты. Исследования связывают с меньшим риском когнитивных нарушений, деменции и болезни Альцгеймера. Кроме того, омега-3 обладают противовоспалительными и нейропротекторными свойствами, помогающими замедлять возрастные изменения мозга.

Лосось также является качественным источником полноценного белка – около 24 граммов на порцию 113 граммов. Он содержит все девять незаменимых аминокислот, необходимых организму. Достаточное потребление белка связывают с лучшей умственной работоспособностью, особенно в пожилом возрасте.

Отдельную роль играют витамины группы B. Порция 85 г покрывает почти 100% суточной потребности в витамине B12. Этот элемент важен для поддержки миелиновой оболочки, защищающей нейроны. Витамины B6, B12 и фолиевая кислота помогают снижать уровень гомоцистеина – его повышение связывают с риском атрофии мозга и деменции.

Также лосось богат витамином D: 113 граммов обеспечивают более 100% суточной нормы. Этот витамин ассоциируется с улучшением настроения, когнитивных функций и снижением риска депрессии.

