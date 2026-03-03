Наслідки шокують всіх: названо продукти, які за жодних умов не можна вживати з кавою

Кава вже давно стала одним із найпопулярніших напоїв у світі. Вона бадьорить, покращує концентрацію і створює приємне відчуття під час ранку. Проте, навіть такий корисний і смачний напій потребує правильного вживання. Нутриціологи попереджають: деякі продукти в поєднанні з кавою можуть викликати дискомфорт, уповільнювати засвоєння поживних речовин або створювати додаткове навантаження на серце та шлунково-кишковий тракт.

Фото: з відкритих джерел

Молоко та вершки низької якості

Багато хто звик додавати до кави молоко або вершки. Проблеми виникають, якщо використовувати дешеві рослинні замінники, порошкові суміші або знежирене молоко. Синтетичні загусники можуть спричиняти здуття, а знежирене молоко погано засвоюється в гарячому напої. Дешеві суміші часто перевантажують підшлункову залозу. Тому краще обирати натуральне молоко з мінімальною обробкою.

Жирні м’ясні страви

Після важкої м’ясної їжі кава може затримати травлення. Кофеїн сповільнює роботу шлункових ферментів, жирні страви довше залишаються у шлунку, що викликає відчуття тяжкості, газоутворення та дискомфорт. Дієтологи радять робити перерву щонайменше 40 хвилин між м’ясною їжею та кавою.

Продукти з високим вмістом заліза

Шпинат, гречка, печінка та бобові містять багато заліза, але кава знижує його засвоєння майже на 40%. Це особливо небезпечно для дітей, вагітних та людей з анемією. Щоб не звести нанівець користь продуктів, пийте каву не раніше ніж через годину після їжі.

Алкоголь

Поєднання кави з алкоголем створює додаткове навантаження на серце та може спричиняти зневоднення. Кофеїн маскує сп’яніння, що підвищує ризик небезпечних рішень, тому така комбінація небажана.

Шоколад та какао

Ці продукти разом із кавою містять багато стимуляторів, що може викликати прискорене серцебиття, тривожність та порушення сну. Людям чутливим до кофеїну слід уникати одночасного вживання.

Як пити каву правильно

Краще вживати каву через 60 хвилин після їжі. Не пийте її натщесерце, особливо при гастриті. Найбезпечніші поєднання — з горіхами, невеликим шматочком сиру або чорним хлібом. І не забувайте пити достатньо води, щоб уникнути зневоднення.

Портал "Коментарі" вже писав, що життя на великих висотах може допомагати знижувати ймовірність розвитку діабету. До такого висновку дійшла міжнародна команда вчених, яка з’ясувала, що в умовах нестачі кисню еритроцити починають інтенсивніше поглинати глюкозу з крові.