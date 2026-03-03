logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Последствия шокируют всех: названы продукты, которые ни при каких условиях нельзя употреблять с кофе
commentss НОВОСТИ Все новости

Последствия шокируют всех: названы продукты, которые ни при каких условиях нельзя употреблять с кофе

Избегая этих вредных комбинаций, вы сохраните здоровье желудочно-кишечного тракта, поддерживаете энергию и ощущение комфорта весь день

3 марта 2026, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кофе уже давно стал одним из самых популярных напитков в мире. Она бодрит, улучшает концентрацию и создает приятное чувство во время утра. Однако даже такой полезный и вкусный напиток требует правильного употребления. Нутрициологи предупреждают: некоторые продукты в сочетании с кофе могут вызвать дискомфорт, замедлять усвоение питательных веществ или создавать дополнительную нагрузку на сердце и желудочно-кишечный тракт.

Последствия шокируют всех: названы продукты, которые ни при каких условиях нельзя употреблять с кофе

Фото: из открытых источников

Молоко и сливки низкого качества

Многие привыкли добавлять к кофе молоко или сливки. Проблемы возникают, если использовать дешевые растительные заменители, порошковые смеси или обезжиренное молоко. Синтетические загустители могут вызвать вздутие, а обезжиренное молоко плохо усваивается в горячем напитке. Дешевые смеси часто перегружают поджелудочную железу. Поэтому лучше выбирать натуральное молоко с минимальной обработкой.  

Жирные мясные блюда

После тяжелой мясной пищи кофе может задержать пищеварение. Кофеин замедляет работу желудочных ферментов, жирные блюда дольше остаются в желудке, что вызывает чувство тяжести, газообразование и дискомфорт. Диетологи советуют делать перерыв не менее 40 минут между мясной пищей и кофе.

Продукты с высоким содержанием железа

Шпинат, гречка, печень и бобовые содержат много железа, но кофе снижает его усвоение почти на 40%. Это особенно опасно для детей, беременных и людей с анемией. Чтобы не свести на нет пользу продуктов, пейте кофе не раньше чем через час после еды.

Алкоголь

Сочетание кофе с алкоголем создает дополнительную нагрузку на сердце и может вызвать обезвоживание. Кофеин маскирует опьянение, что повышает риск опасных решений, поэтому такое сочетание нежелательно.

Шоколад и какао

Эти продукты вместе с кофе содержат много стимуляторов, что может вызвать учащенное сердцебиение, тревожность и нарушение сна. Людям чувствительным к кофеину следует избегать одновременного употребления.

Как пить кофе правильно

Лучше употреблять кофе через 60 минут после еды. Не пейте ее натощак, особенно при гастрите. Самые безопасные сочетания – с орехами, небольшим кусочком сыра или черным хлебом. И не забывайте пить достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания.

Портал "Комментарии" уже писал, что жизнь на больших высотах может помогать снижать вероятность развития диабета. К такому выводу пришла международная команда ученых, которая выяснила, что в условиях нехватки кислорода эритроциты начинают более интенсивно поглощать глюкозу из крови.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости