Як не погладшати після новорічних світ і взимку: ці 12 порад вас точно здивують

Зима — час, коли природні ритми сповільнюються не лише у тварин, але й у людей. У Північній півкулі короткі дні, холодна погода та обмежений доступ до сонячного світла зменшують активність на свіжому повітрі. Через це ми проводимо більше часу вдома, часто менше рухаємося та відчуваємо сезонні коливання настрою, відомі як "зимова депресія". Щоб підняти настрій, організм шукає компенсаторні способи — переїдання чи споживання калорійних продуктів. Не дивно, що контроль ваги взимку стає складнішим завданням.

Фото: з відкритих джерел

Дослідження показують, що дорослі жителі західних країн з листопада по січень набирають у середньому півкілограма зайвої ваги. Щоб уникнути цього, варто дотримуватися простих рекомендацій щодо харчування та способу життя. Вони допомагають зберегти форму та підтримати здоров’я навіть у зимовий період.

Поради, як не набрати вагу взимку:

1. Обмежуйте сіль. Контролюйте її кількість у стравах і готових продуктах, особливо в ковбасах та м’ясних виробах.

2. Дозволяйте маленькі задоволення. Невеликий шматочок чорного шоколаду чи солодкий десерт — нормально, головне — свідомий підхід.

3. Рухайтеся щодня. Power walking, сходи замість ліфта, домашні тренування 10–15 хвилин — вже допомагають підтримувати баланс калорій.

4. Практикуйте усвідомлене харчування. Їжте повільно, концентруйтеся на смаку та сигналах насичення.

5. Цілісні продукти. Включайте овочі, фрукти, бобові, рибу, м’ясо, горіхи та цільнозернові крупи.

6. Цільнозернові продукти. Хліб і макарони з цільного зерна стабілізують рівень цукру та довше забезпечують ситість.

7. Спеції та зелень. Куркума, імбир, кумин, кориця та гострий перець стимулюють метаболізм і додають смаку.

8. Контроль порцій. Використовуйте менші тарілки або боули, щоб уникати переїдання.

9. Корисні перекуси. Морква, селера, яблука з горіховим маслом, йогурт або нежирний кефір замість калорійних снеків.

10. Увага до напоїв. Відмовляйтеся від солодких соків та алкоголю, обирайте чай, трав’яні настої, воду.

11. Підтримка гідратації. Пийте воду, бульйони, супи — відчуття голоду часто маскує спрагу.

12. Достатній сон. Регулярний сон зменшує гормон голоду і допомагає уникати переїдання.

Дотримання цих правил допоможе залишатися в тонусі навіть у період зимового зниження активності та насолоджуватися святами без шкоди для фігури. Зима може стати часом піклування про здоров’я та підтримки фізичної форми.

Як вже писали "Коментарі", святкові дні часто перетворюються на період, коли люди забувають про власне здоров’я: вони зловживають солодощами, жирною їжею та алкоголем, а фізична активність різко зменшується. Через це ризик серцево-судинних захворювань у цей час значно зростає.