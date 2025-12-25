Как не поправиться после новогодних мир и зимой: эти 12 советов вас точно удивят

Зима – время, когда естественные ритмы замедляются не только у животных, но и у людей. В Северном полушарии короткие дни, холодная погода и ограниченный доступ к солнечному свету уменьшают активность на свежем воздухе. Поэтому мы проводим больше времени дома, часто меньше двигаемся и чувствуем сезонные колебания настроения, известные как "зимняя депрессия". Чтобы поднять настроение, организм ищет компенсаторные способы – переедание или потребление калорийных продуктов. Неудивительно, что контроль веса зимой становится более сложной задачей.

Фото: из открытых источников

Исследования показывают, что взрослые жители западных стран с ноября по январь набирают в среднем полкилограмма лишнего веса. Чтобы избежать этого, следует придерживаться простых рекомендаций по питанию и образу жизни. Они помогают сохранить форму и поддержать здоровье даже в зимний период.

Советы, как не набрать вес зимой:

1. Ограничивайте соль . Контролируйте его количество в блюдах и готовых продуктах, особенно в колбасах и мясных изделиях.

2. Позвольте маленькие удовольствия . Небольшой кусочек черного шоколада или сладкий десерт нормально, главное сознательный подход.

3. Двигайтесь каждый день . Power walking, лестница вместо лифта, домашние тренировки 10–15 минут – уже помогают поддерживать баланс калорий.

4. Практикуйте осознанное питание . Ешьте медленно, концентрируйтесь на вкусе и сигналах насыщения.

5. Цельные продукты . Включайте овощи, фрукты, бобовые, рыбу, мясо, орехи и цельнозерновые крупы.

6. Цельнозерновые продукты . Хлеб и макароны из цельного зерна стабилизируют уровень сахара и дольше обеспечивают сытость.

7. Специи и зелень . Куркума, имбирь, кумин, корица и острый перец стимулируют метаболизм и придают вкус.

8. Контроль порций . Чтобы избежать переедания, используйте меньшие тарелки или боулы.

9. Полезные перекусы . Морковь, сельдерей, яблоки с ореховым маслом, йогурт или нежирный кефир вместо калорийных снеков.

10. Внимание к напиткам . Отказывайтесь от сладких соков и алкоголя, выбирайте чай, травяные настои, воду.

11. Поддержка гидратации . Пейте воду, бульоны, супы – чувство голода часто маскирует жажду.

12. Достаточный сон . Регулярный сон уменьшает гормон голода и помогает избегать переедания.

Соблюдение этих правил поможет оставаться в тонусе даже в период зимнего понижения активности и наслаждаться праздниками без ущерба для фигуры. Зима может стать временем заботы о здоровье и поддержании физической формы.

Как уже писали "Комментарии", праздничные дни часто превращаются в период, когда люди забывают о собственном здоровье: злоупотребляют сладостями, жирной пищей и алкоголем, а физическая активность резко уменьшается. Поэтому риск сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время значительно возрастает.