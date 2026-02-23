Як насправді цукор впливає на наше здоров'я: розкрито шокуючу правду про його вживання

Цукор являє собою хімічну сполуку глюкози та фруктози, що разом формують сахарозу. Коричневий цукор відрізняється від білого лише наявністю патоки, яка надає йому характерний колір і легкий карамельний смак.

Фото: з відкритих джерел

Експерти з харчування умовно поділяють цукор на "корисний" і "шкідливий". До корисних відносять фруктозу та лактозу, тоді як рафінований цукор, який продають у магазинах у вигляді білого піску або цукрового рафінаду, відносять до шкідливих. Крім чистого цукру, його надлишок часто міститься в солодких напоях, соках, кондитерських виробах та оброблених продуктах харчування.

Цукор є важливим джерелом енергії для організму. Глюкоза підтримує роботу мозку, м’язів, серця та нервової системи, бере участь у синтезі білків і жирів, регулює температуру тіла. Крім того, цукор стимулює вироблення дофаміну, відомого як "гормон задоволення", що покращує настрій і зменшує стрес.

Проте надмірне споживання цукру може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, серед яких ожиріння, підвищення рівня цукру в крові, розвиток інсулінорезистентності та цукрового діабету 2 типу, дисбаланс кишкової мікрофлори, порушення травлення та хронічні запальні процеси. Також це може спричинити підвищення рівня тригліцеридів, синдром надмірного бактеріального росту в тонкому кишечнику та неалкогольну жирову хворобу печінки через надлишок фруктози.

За рекомендаціями ВООЗ, безпечна денна доза доданого цукру для дорослого не має перевищувати 10% від добового калорійного споживання — це близько 50 грамів або 10 чайних ложок при раціоні на 2000 ккал. Для оптимального збереження здоров’я фахівці радять обмежувати доданий цукор до 5% калорій.

Якщо споживати цукор у межах норми, він приносить організму користь як джерело енергії для мозку та всього тіла. Проте регулярне надмірне його вживання значно підвищує ризик розвитку метаболічних та серцево-судинних захворювань.

