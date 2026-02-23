Как на самом деле сахар влияет на наше здоровье: раскрыта шокирующая правда о его употреблении

Сахар представляет собой химическое соединение глюкозы и фруктозы, вместе формирующих сахарозу. Коричневый сахар отличается от белого только наличием патоки, придающей ему характерный цвет и легкий карамельный вкус.

Фото: из открытых источников

Эксперты по питанию условно делят сахар на "полезный" и "вредный". К полезным относят фруктозу и лактозу, тогда как рафинированный сахар, продающийся в магазинах в виде белого песка или сахарного рафинада, относят к вредным. Помимо чистого сахара, его излишек часто содержится в сладких напитках, соках, кондитерских изделиях и обработанных продуктах питания.

Сахар является важным источником энергии для организма. Глюкоза поддерживает работу мозга, мускулов, сердца и нервной системы, участвует в синтезе белков и жиров, регулирует температуру тела. Кроме того, сахар стимулирует выработку дофамина, известного как "гормон удовольствия", что улучшает настроение и уменьшает стресс.

Однако чрезмерное потребление сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем, среди которых ожирение, повышение уровня сахара в крови, развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета 2 типа, дисбаланс кишечной микрофлоры, нарушение пищеварения и хронические воспалительные процессы. Также это может привести к повышению уровня триглицеридов, синдрому чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике и неалкогольной жировой болезни печени из-за избытка фруктозы.

По рекомендациям ВОЗ, безопасная дневная доза добавленного сахара для взрослого не должна превышать 10% суточного калорийного потребления — это около 50 граммов или 10 чайных ложек при рационе на 2000 ккал. Для оптимальной сохранности здоровья специалисты советуют ограничивать добавленный сахар до 5% калорий.

Если употреблять сахар в пределах нормы, он приносит организму пользу как источник энергии для мозга и всего тела. Однако регулярное избыточное его употребление значительно повышает риск развития метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как уже писали "Комментарии", кофе и чай остаются употребляемыми напитками в мире, и ученые не прекращают изучать их влияние на организм. Ранее исследования связывали кофе с более длительной продолжительностью жизни, а чай с уменьшением воспалительных процессов. Теперь появились данные, что оба напитка могут оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему и снижать риск развития диабета 2 типа и инсульта.