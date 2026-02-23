Розкрито шокуючу правду про вплив чаю і кави на здоров'я серця: про що мова

Кава і чай залишаються найуживанішими напоями у світі, і науковці не припиняють вивчати їхній вплив на організм. Раніше дослідження пов’язували каву з довшою тривалістю життя, а чай — зі зменшенням запальних процесів. Тепер з’явилися дані, що обидва напої можуть позитивно впливати на серцево-судинну систему та знижувати ризик розвитку діабету 2 типу й інсульту.

Чай і кава. Фото: з відкритих джерел

Результати масштабного аналізу, оприлюдненого у журналі The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, базуються на спостереженні за майже 188 тисячами людей віком 37–73 років. Учасники повідомляли про кількість випитих за добу кави та чаю. До фінального аналізу включили понад 170 тисяч осіб, які вживали кофеїновмісні напої та на старті не мали кардіометаболічних порушень.

Через приблизно 12 років спостереження з’ясувалося: найкращі показники мали ті, хто споживав 2–3 чашки кави або до трьох чашок чаю щодня. Оптимальною виявилася доза 200–300 мг кофеїну на добу — за таких умов ризик розвитку діабету, ішемічної хвороби серця чи інсульту був значно нижчим, ніж у людей із мінімальним споживанням кофеїну. Найпомітніший ефект зафіксували серед поціновувачів кави — зниження ризику сягало майже 50%. У тих, хто надавав перевагу чаю або комбінував обидва напої, показники також були кращими.

Експерти пояснюють це вмістом антиоксидантів і поліфенолів. Кава багата на хлорогенові кислоти, що допомагають контролювати рівень глюкози, а чай — на флавоноїди та катехіни, які підтримують еластичність судин і сприяють нормалізації тиску. Водночас навіть безкофеїнові варіанти зберігають частину корисних властивостей, хоча саме кофеїн може додатково стимулювати обмін речовин.

На думку спеціалістів, помірність є ключовою. Натуральна кава й чай відрізняються від енергетичних напоїв, які часто містять надлишок цукру та штучних добавок і не забезпечують подібного захисного ефекту.

