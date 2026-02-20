Цей напій зранку точно позбавить вас проблем з холестерином: експерти здивували відкриттям

Гранатовий сік, багатий на антиоксиданти, може стати ефективним напоєм для ранку, який допомагає контролювати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та тригліцеридів. Дієтологи також радять звертати увагу на томатний сік та зелений чай, оскільки вони підтримують серцево-судинну систему та сприяють збереженню здоров’я серця.

Видання Eatingwell підкреслює, що близько 40% людей із підвищеним рівнем ЛПНЩ навіть не знають про свій стан, а своєчасна діагностика та правильне харчування дозволяють знизити ризики серцево-судинних захворювань. Експерти наголошують: важливу роль відіграє не лише їжа, багата на клітковину, а й щоденні напої, які ми обираємо.

Фахівці виділяють гранатовий сік як один із найбільш корисних ранкових напоїв. Його поліфеноли захищають ЛПНЩ від окиснення — ключового процесу, що призводить до утворення бляшок у судинах. Дослідження показують, що регулярне вживання гранатового соку може зменшувати тригліцериди, знижувати "поганий" холестерин та водночас підвищувати рівень ЛПВЩ.

Невелике дослідження демонструє, що учасники, які протягом двох тижнів щодня пили склянку гранатового соку, показали покращення ліпідного профілю. Крім того, гранат може сприяти зниженню артеріального тиску, що особливо корисно для людей із подвійним ризиком — гіпертонією та високим рівнем холестерину.

Дієтологи радять обирати 100% гранатовий сік без доданого цукру і споживати його невеликими порціями — від півсклянки до склянки на день. Його можна додавати до смузі з фруктами, зеленню чи насінням льону.

Серед інших корисних ранкових напоїв виділяють томатний сік з лікопіном, який підвищує ЛПВЩ, та зелений чай, багатий на антиоксиданти, що сприяють помірному зниженню загального холестерину.

Як зазначають експерти, здоров’я серця залежить від цілого раціону, а не лише від окремих продуктів чи напоїв. Невеликі та постійні зміни у харчових звичках здатні покращити серцево-судинний стан у довгостроковій перспективі. Для індивідуальних рекомендацій важливо консультуватися з лікарем.

