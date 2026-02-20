Этот напиток утром точно избавит вас от проблем с холестерином: эксперты удивили открытием

Гранатовый сок, богатый антиоксидантами, может стать эффективным напитком для утра, помогающим контролировать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов. Диетологи советуют обращать внимание на томатный сок и зеленый чай, поскольку они поддерживают сердечно-сосудистую систему и способствуют сохранению здоровья сердца.

Фото: из открытых источников

Издание Eatingwell подчеркивает, что около 40% людей с повышенным уровнем ЛПНП даже не знают о своем состоянии, а своевременная диагностика и правильное питание позволяют снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты отмечают: важную роль играет не только еда, богатая клетчаткой, но и ежедневные напитки, которые мы выбираем.

Специалисты выделяют гранатовый сок как один из самых полезных утренних напитков. Его полифенолы защищают ЛПНП от окисления – ключевого процесса, что приводит к образованию бляшек в сосудах. Исследования показывают, что регулярное употребление гранатового сока может уменьшать триглицериды, снижать "плохой" холестерин и повышать уровень ЛПВП.

Небольшое исследование показывает, что участники, которые в течение двух недель ежедневно пили стакан гранатового сока, показали улучшение липидного профиля. Кроме того, гранат может способствовать снижению АД, что особенно полезно для людей с двойным риском — гипертонией и высоким уровнем холестерина.

Диетологи советуют выбирать 100% гранатовый сок без добавленного сахара и потреблять его небольшими порциями – от полстакана до стакана в день. Его можно добавлять в полосу с фруктами, зеленью или семенами льна.

Среди других полезных утренних напитков выделяют томатный сок с ликопином, который повышает ЛПВП, и зеленый чай, богатый антиоксидантами, способствующими умеренному снижению общего холестерина.

Как отмечают эксперты, здоровье сердца зависит от рациона, а не только от отдельных продуктов или напитков. Небольшие и постоянные изменения в пищевых привычках способны улучшить сердечно-сосудистое состояние в долгосрочной перспективе. Для личных советов принципиально консультироваться с доктором.

Портал "Комментарии" уже писал, что здоровье пожилых людей напрямую зависит от достаточного уровня микроэлементов в организме. Недавнее исследование ирландских ученых показало, что дефицит только одного витамина способен существенно ухудшить качество жизни пенсионеров и значительно повысить риск развития серьезной депрессии.