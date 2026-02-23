Раскрыта шокирующая правда о влиянии чая и кофе на здоровье сердца: о чем речь

Кофе и чай остаются употребляемыми напитками в мире, и ученые не прекращают изучать их влияние на организм. Ранее исследования связывали кофе с более длительной продолжительностью жизни, а чай с уменьшением воспалительных процессов. Теперь появились данные, что оба напитка могут оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему и снижать риск развития диабета 2 типа и инсульта.

Чай и кофе. Фото: из открытых источников

Результаты масштабного анализа, обнародованного в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, базируются на наблюдении за почти 188 тысячами людей в возрасте 37-73 лет. Участники сообщали о количестве выпитых в сутки кофе и чая. В финальный анализ включили более 170 тысяч человек, которые употребляли кофеинсодержащие напитки и на старте не имели кардиометаболических нарушений.

Через примерно 12 лет наблюдения выяснилось: лучшие показатели имели те, кто потреблял 2-3 чашки кофе или до трех чашек чая каждый день. Оптимальной оказалась доза 200–300 мг кофеина в сутки — при таких условиях риск развития диабета, ишемической болезни сердца или инсульта значительно ниже, чем у людей с минимальным потреблением кофеина. Самый заметный эффект был зафиксирован среди ценителей кофе — снижение риска достигало почти 50%. У тех, кто предпочитал чай или комбинировал оба напитка, показатели также были лучше.

Эксперты объясняют это содержанием антиоксидантов и полифенолов. Кофе богат хлорогеновыми кислотами, помогающими контролировать уровень глюкозы, а чай — флавоноидами и катехинами, которые поддерживают эластичность сосудов и способствуют нормализации давления. В то же время, даже бескофеиновые варианты сохраняют часть полезных свойств, хотя именно кофеин может дополнительно стимулировать обмен веществ.

По мнению специалистов, умеренность является ключевой. Натуральный кофе и чай отличаются от энергетических напитков, часто содержат избыток сахара и искусственных добавок и не обеспечивают подобного защитного эффекта.

Портал "Комментарии" ранее писал , что гранатовый сок, богатый антиоксидантами, может стать эффективным напитком для утра, помогающим контролировать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов.