logo_ukra

BTC/USD

86914

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Як кава насправді впливає на рівень цукру в крові: озвучено 4 шоккуючих фактори
commentss НОВИНИ Всі новини

Як кава насправді впливає на рівень цукру в крові: озвучено 4 шоккуючих фактори

У більшості ситуацій ранкова кава не змінює рівень цукру в крові, однак існують окремі нюанси

24 грудня 2025, 08:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Рівень глюкози в крові протягом доби змінюється природним чином. Однак, як зазначає дієтолог Кейтлін Бенсон, у людей з інсулінорезистентністю або діабетом такі коливання можуть бути більш вираженими та тривалими. Причина полягає в тому, що їхній організм або недостатньо виробляє інсулін, або не здатен ефективно його використовувати. Про це повідомляє видання Eating Well.

Як кава насправді впливає на рівень цукру в крові: озвучено 4 шоккуючих фактори

Фото: з відкритих джерел

Після кожного прийому їжі рівень цукру підвищується, адже вуглеводи в процесі травлення перетворюються на глюкозу. Це нормальний фізіологічний процес, який відбувається у всіх людей.

Оскільки багато хто починає ранок із чашки кави, виникає питання: чи може цей напій впливати на рівень цукру в крові одразу після пробудження. За словами дієтолога Лорен Манакер, вранці після нічного голодування показники глюкози зазвичай найнижчі, а зростають вони вже після сніданку.

Сама по собі кава, як правило, не спричиняє різкого підвищення цукру. Водночас додавання сиропів, цукру або деяких підсолоджувачів може викликати тимчасовий стрибок глюкози. Якщо ж пити каву після їжі, особливо багатої на білки та корисні жири, її вплив на цукор у крові буде мінімальним.

Водночас у людей, які чутливі до кофеїну, навіть без діабету, можливі помітніші коливання рівня глюкози. Це пояснюється тим, що кофеїн стимулює вивільнення гормонів, які змушують печінку виділяти додаткову глюкозу. Сила такого ефекту залежить від індивідуальної реакції організму та кількості випитої кави.

Фахівці виділяють чотири основні чинники, які визначають, як кава впливає на рівень цукру в крові: тип підсолоджувачів, вид вершків, вживання напою натщесерце та особиста чутливість до кофеїну. Також важливу роль відіграють рівень стресу та якість сну, адже підвищений кортизол може посилювати глікемічну реакцію.

Портал "Коментарі" вже писав, що у соціальних мережах поширюється думка, що кефір, випитий перед сном, нібито допомагає зменшити здуття живота та поліпшити травлення зранку. Проте фахівці наголошують: наукових підтверджень того, що нічне вживання кефіру є ефективнішим для кишківника, ніж у будь-який інший час доби, не існує.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини