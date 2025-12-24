Как кофе действительно влияет на уровень сахара в крови: озвучено 4 шокирующих фактора

Уровень глюкозы в крови в течение суток меняется естественным образом. Однако, как отмечает диетолог Кейтлин Бенсон, у людей с инсулинорезистентностью или диабетом такие колебания могут быть более выраженными и продолжительными. Причина в том, что их организм либо недостаточно производит инсулин, либо не способен эффективно его использовать. Об этом сообщает издание Eating Well.

После каждого приема пищи уровень сахара повышается, ведь углеводы в процессе пищеварения превращаются в глюкозу. Это обычный физиологический процесс, который происходит у всех людей.

Поскольку многие начинают утро с чашки кофе, возникает вопрос: может ли этот напиток влиять на уровень сахара в крови сразу после пробуждения. По словам диетолога Лорен Манакер, утром после ночной голодовки показатели глюкозы обычно самые низкие, а растут они уже после завтрака.

Сам по себе кофе, как правило, не влечет за собой резкое повышение сахара. В то же время добавление сиропов, сахара или некоторых подсластителей может вызвать временный скачок глюкозы. Если же пить кофе после еды, особенно богатой белками и полезными жирами, ее влияние на сахар в крови будет минимальным.

В то же время у людей, чувствительных к кофеину, даже без диабета, возможны более заметные колебания уровня глюкозы. Это объясняется тем, что кофеин стимулирует высвобождение гормонов, заставляющих печень выделять дополнительную глюкозу. Сила такого эффекта зависит от индивидуальной реакции организма и количества выпитого кофе.

Специалисты выделяют четыре основных фактора, которые определяют, как кофе влияет на уровень сахара в крови: тип подсластителей, вид сливок, употребление напитка натощак и личную чувствительность кофеина. Также важную роль играют уровень стресса и качество сна, поскольку повышенный кортизол может усиливать гликемическую реакцию.

