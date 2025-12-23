Коли насправді потрібно пити кефір: нове відкриття експертів вражає

Нутриціолог пояснила, що вживання кефіру спрямоване на поповнення організму корисними бактеріями, які підтримують здоров’я кишківника та загальне самопочуття

У соціальних мережах поширюється думка, що кефір, випитий перед сном, нібито допомагає зменшити здуття живота та поліпшити травлення зранку. Проте фахівці наголошують: наукових підтверджень того, що нічне вживання кефіру є ефективнішим для кишківника, ніж у будь-який інший час доби, не існує, зазначає Verywell Health.

Коли найкраще вживати кефір

Нутриціолог Колумбійського університету Марі-П’єр Сент-Онж пояснила, що користь кефіру не залежить від часу його споживання. За її словами, головна мета цього продукту — наситити організм корисними бактеріями, які підтримують здоров’я кишківника та загальний стан.

"Кефір можна пити тоді, коли це найзручніше і найкраще вписується в раціон конкретної людини", — підкреслила вона.

Чим корисний кефір

Кефір належить до ферментованих молочних продуктів і відомий своїм позитивним впливом на травлення. Він сприяє зміцненню кісткової тканини, допомагає контролювати рівень цукру в крові та, як правило, містить більше пробіотиків, ніж йогурт. Також кефір може зменшувати запальні процеси в травному тракті та допомагати при діареї.

Гастроентеролог Медичного центру Вейлл Корнелл Феліс Шнолл-Суссман зазначила, що кефір може бути корисним джерелом білка, сприяти тривалішому відчуттю ситості та допомагати в контролі маси тіла.

Чи впливає кефір на сон

За словами Шнолл-Суссман, наразі ведуться дискусії щодо можливого впливу кефіру на сон — зокрема, через його зв’язок із регуляцією кортизолу або мелатоніну. Водночас вона наголосила, що переконливих наукових доказів того, що кефір допомагає швидше заснути або покращує якість сну, поки немає.

Кому варто уникати кефіру ввечері

Експертка також звернула увагу, що вживання їжі перед сном підходить не всім. Зокрема, пізні перекуси можуть провокувати кислотний рефлюкс.

"Прийом їжі перед сном часто стає причиною рефлюксу, тому людям із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою краще цього уникати", — пояснила лікарка.

Крім того, дослідження свідчать: людям з ослабленою імунною системою варто з обережністю ставитися до кефіру або попередньо проконсультуватися з лікарем, оскільки продукт може впливати на імунні процеси.

