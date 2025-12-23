Когда на самом деле нужно пить кефир: новое открытие экспертов поражает

Нутрициолог объяснила, что употребление кефира направлено на пополнение организма полезными бактериями, поддерживающими здоровье кишечника и общее самочувствие.

Фото: из открытых источников

В социальных сетях распространяется мнение, что кефир, выпитый перед сном, якобы помогает снизить вздутие живота и улучшить пищеварение утром. Однако специалисты отмечают: научных подтверждений того, что ночное употребление кефира более эффективно для кишечника, чем в любое другое время суток, не существует, отмечает Verywell Health.

Когда лучше употреблять кефир

Нутрициолог Колумбийского университета Мари-Пьер Сент-Онж объяснила, что польза кефира не зависит от времени его употребления. По ее словам, главная цель этого продукта — насытить организм полезными бактериями, поддерживающими здоровье кишечника и общее состояние.

"Кефир можно пить тогда, когда это удобнее всего и лучше вписывается в рацион конкретного человека", — подчеркнула она.

Чем полезен кефир

Кефир относится к ферментированным молочным продуктам и известен своим положительным влиянием на пищеварение. Он способствует укреплению костной ткани, помогает контролировать уровень сахара в крови и, как правило, содержит больше пробиотиков, чем йогурт. Также кефир может уменьшать воспалительные процессы в пищеварительном тракте и помогать при диарее.

Гастроэнтеролог Медицинского центра Уэйлл Корнелл Фелис Шнолл-Суссман отметила, что кефир может быть полезным источником белка, способствовать более длительному ощущению сытости и помогать в контроле массы тела.

Влияет ли кефир на сон

По словам Шнолл-Суссман, сейчас ведутся дискуссии о возможном влиянии кефира на сон — в частности, из-за его связи с регуляцией кортизола или мелатонина. В то же время она подчеркнула, что убедительных научных доказательств того, что кефир помогает быстрее заснуть или улучшает качество сна, пока нет.

Кому следует избегать кефира вечером

Эксперт также обратила внимание, что употребление пищи перед сном подходит не всем. В частности, поздние перекусы могут провоцировать кислотный рефлюкс.

"Прием пищи перед сном часто становится причиной рефлюкса, поэтому людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью лучше этого избегать", — объяснила врач.

Кроме того, исследования свидетельствуют: людям с ослабленной иммунной системой следует с осторожностью относиться к кефиру или предварительно проконсультироваться с врачом, поскольку продукт может оказывать влияние на иммунные процессы.

