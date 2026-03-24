Як досягнути фігури мрії завдяки сніданку: правда лікаря шокує всіх

Якщо сніданок відбувається занадто пізно або його пропускають, це може негативно впливати на метаболізм і сприяти неконтрольованому апетиту. Генетичний епідеміолог із Королівський коледж Лондона Тім Спектор радить снідати не пізніше 11:00 ранку, особливо тим, хто прагне схуднути. Його рекомендації ґрунтуються на дослідженнях і спостереженнях за способом життя різних культур та сучасних людей.

За словами Спектора, сучасні тенденції харчування відрізняються від традицій минулих поколінь. Більшість людей сьогодні вечеряють пізно — іноді о 21:00 — що призводить до подовження інтервалу між вечерею та сніданком. Вчений підкреслює, що 14-годинна перерва між прийомами їжі допомагає метаболізму працювати ефективніше. Дотримання цього режиму протягом кількох місяців може сприяти зниженню ваги на 2–5 кг.

Спектор базує свої висновки на дослідженнях серед членів племені хадза, де перший прийом їжі традиційно припадає на період між 10:30 і 11:00. У цих людей майже відсутні діабет 2 типу та ожиріння, що підтверджує ефективність відкладеного сніданку і дотримання природного циркадного ритму. "14-годинне голодування на день при збереженні того ж споживання калорій легше здійснити в довгостроковій перспективі. Це працює, тому що мікроби в кишківнику мають той самий циркадний ритм, що й ми, і потребують періоду відпочинку", — пояснив учений.

Спектор також радить не зациклюватися на пораді "не пропускати сніданок", адже для деяких людей ранній сніданок може навіть сприяти набору ваги. Він рекомендує обирати на сніданок ситні продукти, які забезпечують енергією до наступного прийому їжі:

· яйця, сир, грецький йогурт;

· вівсянка та цільнозерновий хліб;

· крупи, горіхи та насіння (чіа, лляне);

· арахісове масло та авокадо;

· овочі, наприклад, помідори та огірки;

· фрукти з низьким глікемічним індексом, такі як ягоди;

· куряча грудка, індичка, пісна яловичина;

· лосось, тунець та якісні м’ясні делікатеси.

Дотримання цих порад дозволяє контролювати апетит, підтримувати здоровий метаболізм і сприяє поступовому схудненню без стресу для організму.

