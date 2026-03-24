Как достичь фигуры мечты благодаря завтраку: правда врача шокирует всех

Если завтрак происходит слишком поздно или его пропускают, это может оказывать негативное влияние на метаболизм и способствовать неконтролируемому аппетиту. Генетический эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор советует завтракать не позднее 11:00 утра, особенно тем, кто стремится похудеть. Его рекомендации основываются на исследованиях и наблюдениях за образом жизни разных культур и современных людей.

По словам Спектора, современные тенденции питания отличаются от традиций прошлых поколений. Большинство людей сегодня ужинают поздно – иногда в 21:00 – что приводит к продлению интервала между ужином и завтраком. Ученый подчеркивает, что 14-часовой перерыв между приемами пищи помогает метаболизму работать более эффективно. Соблюдение этого режима в течение нескольких месяцев может способствовать снижению веса на 2–5 кг.

Спектор базирует свои выводы на исследованиях среди членов племени хада, где первый прием пищи традиционно приходится на период между 10:30 и 11:00. У этих людей почти отсутствуют диабет 2 типа и ожирение, что подтверждает эффективность отложенного завтрака и соблюдение циркадного ритма. "14-часовое голодание в день при сохранении того же потребления калорий легче осуществить в долгосрочной перспективе. Это работает, потому что микробы в кишечнике имеют тот же циркадный ритм, что и мы, и нуждаются в периоде отдыха", — пояснил ученый.

Спектор также советует не зацикливаться на совете "не пропускать завтрак", ведь для некоторых людей ранний завтрак может способствовать даже набору веса. Он рекомендует выбирать на завтрак сытные продукты, которые снабжают энергией до следующего приема пищи:

· яйца, творог, греческий йогурт;

· овсянка и цельнозерновой хлеб;

· крупы, орехи и семена (чиа, льняное);

· арахисовое масло и авокадо;

· овощи, например помидоры и огурцы;

· фрукты с низким гликемическим индексом, такие как ягоды;

· куриная грудка, индейка, постная говядина;

· лосось, тунец и качественные мясные деликатесы.

Соблюдение этих советов позволяет контролировать аппетит, поддерживать здоровый метаболизм и способствует постепенному похудению без стресса для организма.

Портал "Комментарии" уже писал , что международная команда ученых из Вагенингенского университета в Нидерландах и Борнмутского университета в Великобритании провела обширное клиническое исследование, результаты которого ставят под сомнение распространенные представления о пользе отказа от сладкого. Оказалось, что ограничение сладкого вкуса само по себе не дает ожидаемого эффекта для обмена веществ и не изменяет пищевое поведение человека.