Як дієта впливає на ризик розвитку діабету та захворювань серця: неочікуване відкриття

Питання, як зменшити ризик розвитку діабету та захворювань серця, цікавить і пересічних людей і лікарів. Дослідження показало, що навіть невелике зменшення добової кількості калорій може значно вплинути на здоров'я.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Дослідники залучили людей віком від 65 років та з надмірною вагою, пише видання Daily mail. Їм запропонували одну трьох дієт, якої потрібно було дотримуватися протягом трьох років:

дієтичні підходи для зупинки гіпертензії (DASH),

середземноморська дієта для лікування нейродегенеративної затримки (MIND),

типова західна контрольована дієта.

“Дієта DASH зосереджена на покращенні здоров'я серця та запобіганні гіпертонії, або високому кров'яному тиску, дієта MIND спрямована на зниження ризику деменції та інших форм когнітивного зниження. Дієта DASH більше уваги приділяє зниженню споживання натрію для захисту артерій, тоді як дієта MIND віддає перевагу корисним для мозку продуктам, таким як ягоди”, — пише видання.

Головною з умов було з'їсти в день на 250 калорій менше.

Дослідники виявили, що порівняно з тими, хто не схуд і не дотримувався дієти, ті, хто втратив щонайменше 10 відсотків своєї маси тіла, значно покращили рівень холестерину та тригліцеридів – жирів, що містяться в крові та накопичуються в артеріях. Також у них покращився рівень цукру в крові та рівень адипонектину – гормону, що виділяється жировою тканиною, який блокує шкідливе запалення та покращує реакцію організму на інсулін.

Вчені не виявили переваг дієт DASH чи MIND, натомість різницю мало на 250 калорій менше на день.

“Результати показують, що навіть для людей із надмірною вагою або ожирінням у старшому віці, коли втрата ваги часто сповільнюється через уповільнення метаболізму та втрату м'язової маси, скорочення споживання лише 250 калорій щодня може призвести до втрати ваги до 10%”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про несподіваний симптом діабету.



