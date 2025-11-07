Как диета влияет на риск развития диабета и заболеваний сердца: неожиданное открытие

Рубрики
Вопрос, как уменьшить риск развития диабета и заболеваний сердца, интересует и рядовых людей и врачей. Исследование показало, что даже небольшое уменьшение суточного количества калорий может оказать значительное влияние на здоровье.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Исследователи привлекли людей от 65 лет и с избыточным весом, пишет издание Daily mail. Им предложили одну из трех диет, которой нужно было соблюдать в течение трех лет:
диетические подходы для остановки гипертензии (DASH),
средиземноморская диета для лечения нейродегенеративной задержки (MIND),
типичная западная контролируемая диета.
Главным из условий было съесть в день на 250 калорий меньше.
Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми, кто не похудел и не соблюдал диету, те, кто потерял по меньшей мере 10 процентов своей массы тела значительно улучшили уровень холестерина и триглицеридов – жиров, содержащихся в крови и накапливающихся в артериях. Также у них улучшился уровень сахара в крови и уровень адипонектина – гормона, выделяемого жировой тканью, блокирующего вредное воспаление и улучшающего реакцию организма на инсулин.
Ученые не обнаружили преимуществ диет DASH или MIND, а разницу мало на 250 калорий меньше в день.
