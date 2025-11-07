logo

Как диета влияет на риск развития диабета и заболеваний сердца: неожиданное открытие
Как диета влияет на риск развития диабета и заболеваний сердца: неожиданное открытие

Даже пожилые люди с избыточным весом могут снизить риск развития диабета и заболеваний сердца

7 ноября 2025, 19:14
Автор:
Кречмаровская Наталия

Вопрос, как уменьшить риск развития диабета и заболеваний сердца, интересует и рядовых людей и врачей. Исследование показало, что даже небольшое уменьшение суточного количества калорий может оказать значительное влияние на здоровье.

Как диета влияет на риск развития диабета и заболеваний сердца: неожиданное открытие

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Исследователи привлекли людей от 65 лет и с избыточным весом, пишет издание Daily mail. Им предложили одну из трех диет, которой нужно было соблюдать в течение трех лет:

  • диетические подходы для остановки гипертензии (DASH),

  • средиземноморская диета для лечения нейродегенеративной задержки (MIND),

  • типичная западная контролируемая диета.

"Диета DASH сосредоточена на улучшении здоровья сердца и предотвращении гипертонии, или высоком кровяном давлении, диета MIND направлена на снижение риска деменции и других форм когнитивного снижения. Диета DASH больше внимания уделяет снижению потребления натрия для защиты артерий, тогда как диета MIND предпочитает полезные для мозга продукты, такие как ягоды”, — пишет издание.

Главным из условий было съесть в день на 250 калорий меньше.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с теми, кто не похудел и не соблюдал диету, те, кто потерял по меньшей мере 10 процентов своей массы тела значительно улучшили уровень холестерина и триглицеридов – жиров, содержащихся в крови и накапливающихся в артериях. Также у них улучшился уровень сахара в крови и уровень адипонектина – гормона, выделяемого жировой тканью, блокирующего вредное воспаление и улучшающего реакцию организма на инсулин.

Ученые не обнаружили преимуществ диет DASH или MIND, а разницу мало на 250 калорий меньше в день.

"Результаты показывают, что даже для людей с избыточным весом или ожирением в старшем возрасте, когда потеря веса часто замедляется из-за замедления метаболизма и потери мышечной массы, сокращение потребления только 250 калорий ежедневно может привести к потере веса до 10%", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал о неожиданном симптоме диабета.




Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15257449/exact-number-calories-cut-diabetes-heart-disease-risk.html
