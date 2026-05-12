Як будуть працювати ваші нирки через вживання кави щоранку: ця правда здивує всіх

У помірних дозах кава здатна позитивно впливати на організм: вона підвищує рівень енергії, допомагає підтримувати бадьорість і навіть може зменшувати ризики розвитку деяких захворювань. Водночас останні наукові дослідження звертають увагу і на те, як цей напій впливає на роботу нирок.

Як повідомляє Verywell Health, кава має властивості природного сечогінного засобу. Це означає, що вона стимулює виведення зайвої рідини та солей з організму через сечу. Такий ефект призводить до пришвидшення процесів фільтрації крові в нирках і частішого наповнення сечового міхура.

Окрім цього, регулярне, але контрольоване споживання кави пов’язують зі зниженим ризиком розвитку хронічних захворювань нирок. Дослідники пояснюють це високим вмістом антиоксидантів у напої. Ці речовини допомагають боротися з окислювальним стресом, який негативно впливає на клітини організму та може сприяти розвитку різних патологій.

Щодо безпечної кількості, фахівці зазначають, що приблизно три чашки еспресо на день відповідають близько 300 міліграмам кофеїну. Загальна рекомендація для більшості дорослих — не перевищувати 400 міліграмів кофеїну щодня. Для вагітних жінок і тих, хто годує грудьми, ця межа нижча — приблизно до 300 міліграмів.

Втім, частина дослідників вважає, що безпечну норму варто переглянути й зменшити приблизно до 200 міліграмів на добу. Вони наголошують, що попередні рекомендації можуть підходити не всім, адже швидкість метаболізму кофеїну у різних людей суттєво відрізняється.

"Коментарі" вже писали, що регулярне споживання кави — як з кофеїном, так і без нього — здатне помітно впливати на організм людини, зокрема змінювати склад мікрофлори кишківника та пов’язані з нею процеси. Про це йдеться у матеріалі видання earth.com.