Как будут работать ваши почки из-за употребления кофе каждое утро: эта правда удивит всех

В умеренных дозах кофе способен оказывать положительное воздействие на организм: он повышает уровень энергии, помогает поддерживать бодрость и даже может уменьшать риски развития некоторых заболеваний. В то же время, последние научные исследования обращают внимание и на то, как этот напиток влияет на работу почек.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Verywell Health, кофе обладает свойствами природного мочегонного средства. Это означает, что она стимулирует выведение излишней жидкости и солей из организма через мочу. Такой эффект приводит к ускорению процессов фильтрации крови в почках и более частому наполнению мочевого пузыря.

Кроме того, регулярное, но контролируемое потребление кофе связывают с пониженным риском развития хронических заболеваний почек. Исследователи объясняют это высоким содержанием антиоксидантов в напитках. Эти вещества помогают бороться с окислительным стрессом, который негативно влияет на клетки организма и способствует развитию различных патологий.

Относительно безопасного количества специалисты отмечают, что примерно три чашки эспрессо в день соответствуют около 300 миллиграммам кофеина. Общая рекомендация для большинства взрослых – не превышать 400 миллиграмм кофеина ежедневно. Для беременных женщин и кормящих грудью этот предел ниже — примерно до 300 миллиграммов.

Впрочем, часть исследователей считает, что безопасную норму следует пересмотреть и снизить примерно до 200 миллиграммов в сутки. Они отмечают, что предыдущие рекомендации могут подходить не всем, ведь скорость метаболизма кофеина у разных людей существенно отличается.

Также ранее сообщалось, что регулярное потребление кофе – как обычного, так и без кофеина – может изменять состав микрофлоры кишечника, влияя на общее состояние пищеварительной системы.

"Комментарии" уже писали , что регулярное потребление кофе — как с кофеином, так и без него — способно заметно влиять на организм человека, в частности изменять состав микрофлоры кишечника и связанные с ним процессы. Об этом говорится в материале earth.com.