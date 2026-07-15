Вживайте ці популярні фрукти, щоб швидше заснути: що корисно перед сном

Банан отримав назву "снодійне від природи" завдяки високому вмісту магнію, який допомагає розслабити м’язи та нервову систему, сприяючи швидшому засинанню. Експерти також відзначають користь ківі, ананаса та йогурту для покращення якості сну.

Фрукти. Ілюстративне фото

Популярні фрукти, як природний засіб для сну

Банан називають "снодійним від природи". Він містить значну кількість магнію, що допомагає зняти напруження та сприяє відновленню нервової системи. Саме тому його рекомендують вживати перед сном, а не лише вранці для енергії.

Також експерт серед дуже корисних фруктів назвав:

Ківі стимулює вироблення серотоніну — гормону спокою, який допомагає розслабитися перед відпочинком.

Ананас багатий на мелатонін, що регулює цикл сон-неспання.

Як харчування впливає на сон

Експерти наголошують, що якість сну напряму залежить від продуктів, які споживає людина.

Магній міститься не лише в бананах, а й у зелених листових овочах, бобових та горіхах.

Триптофан, необхідний для синтезу мелатоніну, можна знайти в рибі, курці, тофу, бобах та вівсі.

Вітамін B6, що бере участь у виробленні мелатоніну, міститься в авокадо, лососі, нуті та бананах.

Додаткові переваги фруктів

Регулярне вживання фруктів не лише покращує сон, а й позитивно впливає на здоров’я кишківника та загальний раціон. Це створює комплексний ефект — організм отримує необхідні мікроелементи, а нервова система легше переходить у стан відпочинку.

Практичні поради:

Додайте банан або ківі до вечірнього перекусу.

Уникайте кофеїну за 6-8 годин до сну, адже він може залишатися в крові до 10 годин.

Включайте до раціону продукти з магнієм та вітаміном B6, щоб підтримувати природний цикл сну.

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