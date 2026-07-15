Употребляйте эти популярные фрукты, чтобы быстрее заснуть: что полезно перед сном

Банан получил название "снотворное от природы" благодаря высокому содержанию магния, который помогает расслабить мышцы и нервную систему, способствуя более быстрому засыпанию. Эксперты также отмечают пользу киви, ананаса и йогурта для улучшения сна.

Фрукты. Иллюстративное фото

Популярные фрукты, как природное средство для сна

Банан называют "снотворным от природы". Он содержит много магния, что помогает снять напряжение и способствует восстановлению нервной системы. Поэтому его рекомендуют употреблять перед сном, а не только утром для энергии.

Также эксперт среди очень полезных фруктов назвал:

Киви стимулирует выработку серотонина – гормона покоя, который помогает расслабиться перед отдыхом.

Ананас богат мелатонином, регулирующим цикл сон-бодрствования.

Как питание влияет на сон

Эксперты отмечают, что качество сна напрямую зависит от потребляемых человеком продуктов.

Магний содержится не только в бананах, но и зеленых листовых овощах, бобовых и орехах.

Триптофан, необходимый для синтеза мелатонина, можно найти в рыбе, курильщике, тофу, бобах и овсе.

Витамин B6, участвующий в выработке мелатонина, содержится в авокадо, лососе, нуте и бананах.

Дополнительные преимущества фруктов

Регулярное употребление фруктов не только улучшает сон, но и оказывает положительное влияние на здоровье кишечника и общий рацион. Это создает комплексный эффект – организм получает необходимые микроэлементы, а нервная система легче переходит в состояние отдыха.

Практические советы:

Добавьте банан или киви к вечернему перекусу.

Избегайте кофеина за 6-8 часов до сна, ведь он может оставаться в крови до 10 часов.

Включайте в рацион продукты с магнием и витамином B6, чтобы поддерживать естественный цикл сна.

Напомним: портал "Комментарии" писал, напиток ухудшает сон.



