Всього одна спеція зробить ваш живіт ідеальним: сенсаційна заява про одну спецію
commentss НОВИНИ Всі новини

Всього одна спеція зробить ваш живіт ідеальним: сенсаційна заява про одну спецію

Фахівці дійшли однозначного висновку, що цей метод схуднення дає високі результати

7 січня 2026, 09:50
Багато жінок, які турбуються про зайву вагу, шукають способи позбутися жирових відкладень на животі без виснажливих тренувань. Адже не всі мають можливість регулярно займатися спортом. Лікарі та дієтологи досліджували, чи справді кориця може допомогти в боротьбі з жиром на талії та як правильно її застосовувати.

За даними видання Mirror, здорове харчування, достатнє споживання води та фізична активність залишаються основними чинниками схуднення. Проте існує й менш відомий продукт, який здатен прискорити процес втрати ваги — це кориця.

Наукові дослідження, опубліковані в медичних журналах, підтверджують, що добавки з корицею впливають на показники ожиріння і можуть використовуватися як допоміжний засіб під час лікування зайвої ваги. BBC Good Food зазначає, що у складі цієї спеції містяться поліфеноли — природні антиоксиданти, які не лише сприяють схудненню, а й забезпечують захисні властивості організму та допомагають зберегти продукти при приготуванні.

Інші дослідження показують, що регулярне вживання кориці може позитивно впливати на загальний індекс маси тіла, окружність талії, стегон і живота, а також на масу жирової тканини. Вчені визначили оптимальну добову дозу кориці для схуднення — 3 грами на день і більше. Найбільш помітний ефект спостерігався у жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), де спеція допомагала знизити масу тіла та покращити обмін речовин.

