Одна звичка під час прийому їжі призводить до стрімкого набору ваги: про це знають одиниці

Смартфони за обіднім столом здатні зіпсувати атмосферу навіть у найбільш дружній компанії. Водночас і під час самостійного прийому їжі мобільний телефон не приносить жодної користі — навпаки, він лише заважає.

Фото: з відкритих джерел

Дискусії про те, чи доречно користуватися телефоном під час їжі, схоже, отримали чітку відповідь від науковців. Незалежно від того, їсть людина наодинці чи в колі близьких, смартфон за столом виконує лише роль відволікача. Дослідження показують, що ті, хто під час трапези зосереджений на екрані, отримують значно менше задоволення від їжі, ніж люди, які спілкуються або уважно ставляться до самого процесу.

Фахівці наголошують: навіть проста присутність мобільного телефону на столі негативно впливає на якість комунікації. Зменшується відчуття близькості між людьми, а розмови стають поверховими й менш змістовними. При цьому не має жодного значення, чи лежить телефон екраном догори, чи перевернутий — його вплив однаково відчутний.

Багато хто вважає, що під час їжі на самоті можна без шкоди гортати стрічку новин або переглядати відео. Проте наукові спостереження доводять протилежне: люди, які відволікаються на гаджети, в середньому споживають приблизно на 15% більше калорій. Це стосується не лише смартфонів, а й телевізора, газет чи будь-яких інших джерел інформації.

Причина проста: коли увага зосереджена не на тарілці, сигнали ситості стають менш помітними. Людина продовжує їсти автоматично, часто перевищуючи власну норму. Натомість усвідомлене харчування допомагає вчасно зупинитися та краще відчути смак страв.

Дослідники застерігають, що звичка постійно відволікатися під час їжі може з часом сприяти набору зайвої ваги. Отже, значення має не лише те, що ми їмо, а й те, наскільки уважно ми це робимо.

Портал "Коментарі" вже писав, що мармелад — це солодкий продукт, який може приносити користь організму завдяки натуральним інгредієнтам. Традиційно його готували з фруктових соків, випарюючи рідину до густої, тягучої консистенції.