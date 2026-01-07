logo_ukra

BTC/USD

91190

ETH/USD

3149.86

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Одна звичка під час прийому їжі призводить до стрімкого набору ваги: про це знають одиниці
commentss НОВИНИ Всі новини

Одна звичка під час прийому їжі призводить до стрімкого набору ваги: про це знають одиниці

Люди, які під час їжі сидять у смартфоні, отримують менше задоволення від трапези, ніж ті, хто спілкується

7 січня 2026, 08:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Смартфони за обіднім столом здатні зіпсувати атмосферу навіть у найбільш дружній компанії. Водночас і під час самостійного прийому їжі мобільний телефон не приносить жодної користі — навпаки, він лише заважає.

Одна звичка під час прийому їжі призводить до стрімкого набору ваги: про це знають одиниці

Фото: з відкритих джерел

Дискусії про те, чи доречно користуватися телефоном під час їжі, схоже, отримали чітку відповідь від науковців. Незалежно від того, їсть людина наодинці чи в колі близьких, смартфон за столом виконує лише роль відволікача. Дослідження показують, що ті, хто під час трапези зосереджений на екрані, отримують значно менше задоволення від їжі, ніж люди, які спілкуються або уважно ставляться до самого процесу.

Фахівці наголошують: навіть проста присутність мобільного телефону на столі негативно впливає на якість комунікації. Зменшується відчуття близькості між людьми, а розмови стають поверховими й менш змістовними. При цьому не має жодного значення, чи лежить телефон екраном догори, чи перевернутий — його вплив однаково відчутний.

Багато хто вважає, що під час їжі на самоті можна без шкоди гортати стрічку новин або переглядати відео. Проте наукові спостереження доводять протилежне: люди, які відволікаються на гаджети, в середньому споживають приблизно на 15% більше калорій. Це стосується не лише смартфонів, а й телевізора, газет чи будь-яких інших джерел інформації.

Причина проста: коли увага зосереджена не на тарілці, сигнали ситості стають менш помітними. Людина продовжує їсти автоматично, часто перевищуючи власну норму. Натомість усвідомлене харчування допомагає вчасно зупинитися та краще відчути смак страв.

Дослідники застерігають, що звичка постійно відволікатися під час їжі може з часом сприяти набору зайвої ваги. Отже, значення має не лише те, що ми їмо, а й те, наскільки уважно ми це робимо.

Портал "Коментарі" вже писав, що мармелад — це солодкий продукт, який може приносити користь організму завдяки натуральним інгредієнтам. Традиційно його готували з фруктових соків, випарюючи рідину до густої, тягучої консистенції.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини