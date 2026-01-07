Одна привычка при приеме пищи приводит к стремительному набору веса: об этом знают единицы

Смартфоны за обеденным столом способны испортить атмосферу даже в самой дружеской компании. В то же время, и во время самостоятельного приема пищи мобильный телефон не приносит никакой пользы — наоборот, он только мешает.

Фото: из открытых источников

Дискуссии о том, уместно ли использовать телефон во время еды, похоже, получили четкий ответ от ученых. Независимо от того, ест человек один или в кругу близких, смартфон за столом выполняет только роль отвлекателя. Исследования показывают, что те, кто во время трапезы сосредоточен на экране, получают гораздо меньшее удовольствие от еды, чем люди, которые общаются или внимательно относятся к самому процессу.

Специалисты отмечают: даже простое присутствие мобильного телефона на столе оказывает негативное влияние на качество коммуникации. Уменьшается чувство близости между людьми, а разговоры становятся поверхностными и менее содержательными. При этом не имеет никакого значения, лежит ли телефон экраном вверх или перевернут — его влияние одинаково ощутимо.

Многие считают, что во время еды в одиночестве можно без ущерба листать новостную ленту или просматривать видео. Однако научные наблюдения доказывают обратное: люди, отвлекающиеся на гаджеты, в среднем потребляют примерно на 15% больше калорий. Это касается не только смартфонов, но и телевизора, газет или других источников информации.

Причина проста: когда внимание сосредоточено на тарелке, сигналы сытости становятся менее заметными. Человек продолжает кушать автоматически, часто превышая собственную норму. А осознанное питание помогает вовремя остановиться и лучше почувствовать вкус блюд.

Исследователи предостерегают, что привычка постоянно отвлекаться во время еды может со временем способствовать набору лишнего веса. Следовательно, значение имеет не только то, что мы едим, но и то, как внимательно мы это делаем.

