Всего одна специя сделает ваш живот идеальным: сенсационное заявление об одной специи

Многие женщины, беспокоящиеся о лишнем весе, ищут способы избавиться от жировых отложений на животе без изнурительных тренировок. Ведь не у всех есть возможность регулярно заниматься спортом. Врачи и диетологи исследовали, действительно ли корица может помочь в борьбе с жиром на талии и как правильно ее применять.

Фото: из открытых источников

По данным издания Mirror, здоровое питание, достаточное потребление воды и физическая активность остаются основными факторами похудения. Однако существует и менее известный продукт, способный ускорить процесс потери веса – это корица.

Научные исследования, опубликованные в медицинских журналах, подтверждают, что добавки с корицей влияют на показатели ожирения и могут использоваться в качестве вспомогательного средства при лечении лишнего веса. BBC Good Food отмечает, что в этой специи содержатся полифенолы — природные антиоксиданты, которые не только способствуют похудению, но и обеспечивают защитные свойства организма и помогают сохранить продукты при приготовлении.

Другие исследования показывают, что регулярное употребление корицы может оказывать положительное влияние на общий индекс массы тела, окружность талии, бедер и живота, а также на массу жировой ткани. Ученые определили оптимальную суточную дозу корицы для похудения – 3 грамма в день и больше. Наиболее заметный эффект наблюдался у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), где специя помогала снизить массу тела и улучшить обмен веществ.

Портал "Комментарии" уже писал , что смартфоны за обеденным столом способны испортить атмосферу даже в самой дружеской компании. В то же время, и во время самостоятельного приема пищи мобильный телефон не приносит никакой пользы — наоборот, он только мешает.