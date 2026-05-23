Вода з лимоном виявилася небезпечнішою, ніж вважалося: лікарі попередили про приховані ризики
Вода з лимоном виявилася небезпечнішою, ніж вважалося: лікарі попередили про приховані ризики

Популярний напій може викликати печію, руйнувати зубну емаль та погіршувати травлення у поєднанні з низкою продуктів.

23 травня 2026, 14:25
Кравцев Сергей

Вода з лимоном давно вважається одним із найпопулярніших "здорових" напоїв, проте фахівці попереджають: у поєднанні з деякими продуктами вона здатна серйозно нашкодити організму.

Вода з лимоном. Фото: з відкритих джерел

Головну небезпеку становить висока кислотність лимонного соку. За словами експертів, лимонна кислота може поступово пошкоджувати зубну емаль, особливо якщо напій регулярно вживається разом із солодощами. Цукор додатково підвищує ризик карієсу та прискорює руйнування захисного шару зубів.

Крім того, лимонна вода здатна провокувати кислотний рефлюкс — стан, при якому шлункова кислота потрапляє назад у стравохід, викликаючи печію та неприємне печіння.

Особливо обережними радять бути людям, які страждають на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Лікарі рекомендують не поєднувати воду з лимоном із жирними молочними продуктами, оскільки вони можуть посилювати симптоми рефлюксу та погіршувати травлення. У таких випадках краще вибирати знежирене молоко, йогурти чи сир.

Окрему загрозу становлять оброблені продукти – чіпси, снеки, солодощі та фастфуд. Вони дратують слизову оболонку шлунка і кишечника, а разом з кислою лимонною водою можуть викликати запалення і посилювати дискомфорт.

Не менш проблемним вважається поєднання лимонної води зі смаженою їжею. Картопля фрі, нагетси та інші жирні страви важко перетравлюються і здатні запускати механізми, що провокують сильну печію.

Також експерти рекомендують уникати вживання лимонної води разом із гострими стравами. Така комбінація може значно посилити подразнення стравоходу та шлунка.

Фахівці підкреслюють: сама собою вода з лимоном не є шкідливою, проте вживати її слід помірно і враховувати особливості власного травлення.

Джерело: https://www.verywellhealth.com/foods-to-avoid-with-lemon-water-11936374
