Ваша бутылка для воды может вредить здоровью: о чем большинство из нас забывает

Многоразовые бутылки и трубочки, которые используют ежедневно без надлежащей очистки, могут становиться благоприятной средой для накопления бактерий. Остатки напитков, влага и тепло создают условия для быстрого размножения микроорганизмов.

Многоразовые соломинки, которые обычно идут в комплекте с бутылочкой, которые все часто не моют. Когда вы пьете через трубочку, то немного слюны попадает обратно в воду, что может привести к развитию бактерий.

Если вы не часто моете соломинку, то накапливаются бактерии. Стоит мыть многоразовую соломинку и бутылку ежедневно.

Важно понимать, если вы не моете, то бактерии будут размножаться и покрывать трубочку и бутылку с водой биопленкой. Это именно то место, где растут и живут бактерии.

Биопленка может создавать запахи и неприятные привкусы в бутылке с водой.

Бактерии в бутылке с водой могут привести к таким вещам, как неприятный запах изо рта, даже желудочные заболевания и инфекции.

Когда человек пьет из бутылки, на горлышке могут оставаться частички слюны. Из-за этого возможна передача: вирусов (например, простуда, грипп, некоторые кишечные вирусы); бактерий, которые вызывают воспаление горла или желудочно-кишечные расстройства.

Некоторые инфекции передаются даже без явных симптомов у человека. То есть бутылка может выглядеть чистой, но риск все равно есть.

Вирусы, передающиеся через контакт со слюной, могут распространяться через общие бутылки, особенно если есть микротрещины на губах или слизистой.

Чтобы эффективно помыть бутылку для воды и соломинку, важно делать это не только поверхностно, а тщательно очищать все внутренние поверхности, где может накапливаться налет и бактерии.

Сначала после каждого использования стоит просто выливать остатки воды и споласкивать теплой водой. Далее добавляется небольшое количество средства для мытья посуды, бутылка заполняется водой и хорошо встряхивается.

Если есть ершик для бутылок, им нужно пройтись по стенкам и дну, потому что именно там чаще всего остается грязь. После этого бутылку нужно тщательно промыть чистой водой, чтобы не осталось моющего средства.

Соломинку нужно мыть отдельно, так как в ней быстро накапливается скользкий налет. Лучше всего использовать тонкий ершик для соломинок: его протягивают внутрь несколько раз с моющим средством, а затем промывают под проточной водой.

Если такого ершика нет, можно замочить соломинку в горячей мыльной воде на 15-20 минут и затем тщательно промыть.

