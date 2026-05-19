Ваша пляшка для води може шкодити здоров'ю: про що більшість із нас забуває

Багаторазові пляшки та трубочки, які використовують щодня без належного очищення, можуть стати сприятливим середовищем для накопичення бактерій. Залишки напоїв, волога та тепло створюють умови для швидкого розмноження мікроорганізмів.

Багаторазові соломинки, які зазвичай йдуть у комплекті з пляшечкою, які часто не миють. Коли ви п'єте через трубочку, то трохи слини потрапляє у воду, що може призвести до розвитку бактерій.

Якщо ви не часто миєте соломинку, то накопичуються бактерії. Варто мити багаторазову соломинку та пляшку щодня.

Важливо розуміти, якщо ви не миєте, то бактерії розмножуватимуться і покриватимуть трубочку та пляшку з водою біоплівкою. Це саме те місце, де ростуть та живуть бактерії.

Біоплівка може створювати запахи та неприємні присмаки у пляшці з водою.

Бактерії у пляшці з водою можуть призвести до таких речей, як неприємний запах з рота, навіть шлункові захворювання та інфекції.

Коли людина п'є з пляшки, на шийці можуть залишатися частинки слини. Через це можлива передача: вірусів (наприклад, застуда, грип, деякі кишкові віруси); бактерій, які викликають запалення горла чи шлунково-кишкові розлади.

Деякі інфекції передаються навіть без явних симптомів у людини. Тобто пляшка може бути чистою, але ризик все одно є.

Віруси, що передаються через контакт зі слиною, можуть поширюватися через загальні пляшки, особливо якщо є мікротріщини на губах або слизовій оболонці.

Щоб ефективно помити пляшку для води та соломинку, важливо робити це не лише поверхнево, а ретельно очищати всі внутрішні поверхні, де може накопичуватись наліт та бактерії.

Спочатку після кожного використання варто просто виливати залишки води та споліскувати теплою водою. Далі додається невелика кількість засобу для миття посуду, пляшка заповнюється водою та добре струшується.

Якщо є йоржик для пляшок, їм потрібно пройтися стінами і дном, тому що саме там найчастіше залишається бруд. Після цього пляшку потрібно ретельно промити чистою водою, щоб не залишилося миючого засобу.

Соломинку потрібно мити окремо, тому що в ній швидко накопичується слизький наліт. Найкраще використовувати тонкий йоржик для соломинок: його протягують усередину кілька разів з миючим засобом, а потім промивають під проточною водою.

Якщо такого йоржика немає, можна замочити соломинку в гарячій мильній воді на 15-20 хвилин, а потім ретельно промити.

