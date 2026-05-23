Вода с лимоном оказалась опаснее, чем считалось: врачи предупредили о скрытых рисках
Вода с лимоном оказалась опаснее, чем считалось: врачи предупредили о скрытых рисках

Популярный напиток может вызывать изжогу, разрушать зубную эмаль и ухудшать пищеварение в сочетании с рядом продуктов

23 мая 2026, 14:25
Кравцев Сергей

Вода с лимоном давно считается одним из самых популярных “здоровых” напитков, однако специалисты предупреждают: в сочетании с некоторыми продуктами она способна серьезно навредить организму.

Вода с лимоном. Фото: из открытых источников

Главную опасность представляет высокая кислотность лимонного сока. По словам экспертов, лимонная кислота может постепенно повреждать зубную эмаль, особенно если напиток регулярно употребляется вместе со сладостями. Сахар дополнительно повышает риск кариеса и ускоряет разрушение защитного слоя зубов.

Кроме того, лимонная вода способна провоцировать кислотный рефлюкс – состояние, при котором желудочная кислота попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и неприятное жжение.

Особенно осторожными советуют быть людям, страдающим гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Врачи рекомендуют не сочетать воду с лимоном с жирными молочными продуктами, поскольку они могут усиливать симптомы рефлюкса и ухудшать пищеварение. В таких случаях лучше выбирать обезжиренные молоко, йогурты или творог.

Отдельную угрозу представляют обработанные продукты – чипсы, снеки, сладости и фастфуд. Они раздражают слизистую желудка и кишечника, а вместе с кислой лимонной водой могут вызывать воспаление и усиливать дискомфорт.

Не менее проблемным считается сочетание лимонной воды с жареной пищей. Картофель фри, наггетсы и другие жирные блюда тяжело перевариваются и способны запускать механизмы, провоцирующие сильную изжогу.

Также эксперты рекомендуют избегать употребления лимонной воды вместе с острыми блюдами. Такая комбинация может значительно усилить раздражение пищевода и желудка.

Специалисты подчеркивают: сама по себе вода с лимоном не является вредной, однако употреблять ее следует умеренно и учитывать особенности собственного пищеварения.

Читайте также на портале "Комментарии" — ваша бутылка для воды может вредить здоровью: о чем большинство из нас забывает.




Источник: https://www.verywellhealth.com/foods-to-avoid-with-lemon-water-11936374
Источник: https://www.verywellhealth.com/foods-to-avoid-with-lemon-water-11936374
