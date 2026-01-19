Вівсянка чи гранола: розкрито сенсаційну правду про найкориснішу кашу

Гранола та вівсянка – обидва популярні варіанти сніданку на основі вівса, проте гранола містить додаткові інгредієнти: горіхи, насіння, сухофрукти та підсолоджувачі. Через це вона перевищує вівсянку за калорійністю, цукром і вмістом клітковини.

Фото: з відкритих джерел

Втім, суперечки про те, що краще – вівсянка чи гранола – не вщухають. Медичний журнал VeryWell Health зазначає, що вибір продукту залежить від конкретних цілей та потреб.

Прихильники вівсянки наголошують на калорійності граноли, яка може ускладнювати схуднення. Дійсно, стандартна порція вівсянки об’ємом 1/2 чашки містить 91 ккал, а граноли – близько 280 ккал, повідомляє Міністерство сільського господарства США.

Однак не слід забувати, що готові розчинні каші часто містять додатковий цукор і добавки, що підвищують калорійність, тож просте порівняння не завжди відображає реальну різницю між продуктами.

Вміст цукру теж відрізняється: вівсянка містить менш як 1 г на порцію, а гранола – близько 8 г. При цьому розчинні сніданки швидкого приготування іноді містять до 10 г цукру, а домашня вівсянка з доданим медом або сиропом також підвищує цей показник.

Серед переваг граноли – висока кількість клітковини, яка підтримує травлення, стабілізує рівень цукру в крові та допомагає контролювати холестерин. Вона також містить удвічі більше білка на порцію, необхідного для м’язів, кісток і відновлення після фізичних навантажень. Крім того, жирність граноли вища через горіхи, що дає додаткову енергію, але потребує обережності під час дієти.

Вівсянка вважається більш збалансованою – вона має менше калорій, цукру та клітковини, слугує хорошою базою для додавання фруктів або горіхів, забезпечуючи стабільний рівень енергії на ранок.

Гранолу ж краще використовувати як додаток до йогурту або для швидкого поповнення енергії перед тренуванням. Вибір між цими продуктами залежить від особистих уподобань та харчових цілей.

