Овсянка или гранола: раскрыта сенсационная правда о самой полезной каше

Гранола и овсянка – оба популярных варианта завтрака на основе овса, однако гранола содержит дополнительные ингредиенты: орехи, семена, сухофрукты и подсластители. Поэтому она превышает овсянку по калорийности, сахару и содержанию клетчатки.

Фото: из открытых источников

Впрочем, споры о том, что лучше – овсянка или гранола – не утихают. Медицинский журнал VeryWell Health отмечает, что выбор продукта зависит от конкретных целей и потребностей.

Поклонники овсянки отмечают калорийность гранолы, которая может затруднять похудение. Действительно, стандартная порция овсянки объемом 1/2 чашки содержит 91 ккал, а гранолы около 280 ккал, сообщает Министерство сельского хозяйства США.

Однако не следует забывать, что готовые растворимые каши часто содержат дополнительный сахар и повышающие калорийность добавки, поэтому простое сравнение не всегда отражает реальную разницу между продуктами.

Содержимое сахара тоже отличается: овсянка содержит менее 1 г на порцию, а гранола – около 8 г. При этом растворимые завтраки быстрого приготовления иногда содержат до 10 г сахара, а домашняя овсянка с добавленным медом или сиропом также повышает этот показатель.

Среди преимуществ гранолы – высокое количество клетчатки, поддерживающей пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови и помогает контролировать холестерин. Она также содержит вдвое большее количество белка на порцию, необходимого для мышц, костей и восстановления после физических нагрузок. Кроме того, жирность гранолы выше из-за орехов, что дает дополнительную энергию, но требует осторожности во время диеты.

Овсянка считается более сбалансированной – она имеет меньше калорий, сахара и клетчатки, служит хорошей базой для добавления фруктов или орехов, обеспечивая стабильный уровень энергии на утро.

Гранола же лучше использовать как дополнение к йогурту или для быстрого пополнения энергии перед тренировкой. Выбор этих продуктов зависит от личных предпочтений и пищевых целей.

