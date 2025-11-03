logo_ukra

BTC/USD

107990

ETH/USD

3731.61

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Викиньте терміново без вагань: названо найбільш небезпечну для вживання олію
commentss НОВИНИ Всі новини

Викиньте терміново без вагань: названо найбільш небезпечну для вживання олію

Фахівці з харчування дедалі частіше застерігають: найбільш шкідливою вважається рафінована соєва олія, яку широко застосовують у харчовій промисловості.

3 листопада 2025, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Не всі олії підходять для приготування їжі на високих температурах. Використання неправильного виду олії може спричинити утворення шкідливих сполук, що негативно впливають на здоров’я. Тому важливо правильно підбирати олію для смаження та випічки.

Викиньте терміново без вагань: названо найбільш небезпечну для вживання олію

Найбільш стійкими до нагрівання вважаються олії з низьким вмістом поліненасичених жирів, які не руйнуються під час термообробки. До таких відносять кокосову олію, топлене масло (гхі), вершкове масло та рафіновану пальмову олію. Вони зберігають свою стабільність навіть при високих температурах, що робить їх безпечнішими для приготування страв.

Водночас деякі масла, навпаки, є найбільш шкідливими при нагріванні. До них відносяться соєва, кукурудзяна, ріпакова, соняшникова та сафлорова олії. Вони багаті на поліненасичені жири, які при термообробці руйнуються і виділяють вільні радикали — токсичні сполуки, що можуть пошкоджувати клітини та підвищувати ризик запальних процесів в організмі.

Особливо небезпечна соєва олія, яка часто прихована у багатьох продуктах. Вона входить до складу майонезів, соусів, напівфабрикатів, кондитерських виробів і навіть хлібобулочних виробів. Через вміст фітоестрогенів надмірне її споживання здатне порушувати гормональний баланс, особливо у жінок. Крім того, при частому використанні термічно обробленої олії в організмі накопичуються вільні радикали, що сприяє прискореному старінню клітин і зниженню імунного захисту.

Щоб зменшити ризики для здоров’я, експерти радять обирати стійкі до нагрівання масла для смаження та випічки, обмежувати використання олій з високим вмістом поліненасичених жирів і контролювати споживання продуктів з прихованими соєвими оліями. Це допомагає підтримувати оптимальний баланс жирів в організмі та зберігати клітини від передчасного старіння.

Як вже писали "Коментарі", існує багато видів солі, і кожен має свої унікальні властивості. Проте, якщо говорити про користь для організму, найкраще обирати морську або гімалайську рожеву сіль.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини