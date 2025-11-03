Викиньте терміново без вагань: названо найбільш небезпечну для вживання олію

Не всі олії підходять для приготування їжі на високих температурах. Використання неправильного виду олії може спричинити утворення шкідливих сполук, що негативно впливають на здоров’я. Тому важливо правильно підбирати олію для смаження та випічки.

Найбільш стійкими до нагрівання вважаються олії з низьким вмістом поліненасичених жирів, які не руйнуються під час термообробки. До таких відносять кокосову олію, топлене масло (гхі), вершкове масло та рафіновану пальмову олію. Вони зберігають свою стабільність навіть при високих температурах, що робить їх безпечнішими для приготування страв.

Водночас деякі масла, навпаки, є найбільш шкідливими при нагріванні. До них відносяться соєва, кукурудзяна, ріпакова, соняшникова та сафлорова олії. Вони багаті на поліненасичені жири, які при термообробці руйнуються і виділяють вільні радикали — токсичні сполуки, що можуть пошкоджувати клітини та підвищувати ризик запальних процесів в організмі.

Особливо небезпечна соєва олія, яка часто прихована у багатьох продуктах. Вона входить до складу майонезів, соусів, напівфабрикатів, кондитерських виробів і навіть хлібобулочних виробів. Через вміст фітоестрогенів надмірне її споживання здатне порушувати гормональний баланс, особливо у жінок. Крім того, при частому використанні термічно обробленої олії в організмі накопичуються вільні радикали, що сприяє прискореному старінню клітин і зниженню імунного захисту.

Щоб зменшити ризики для здоров’я, експерти радять обирати стійкі до нагрівання масла для смаження та випічки, обмежувати використання олій з високим вмістом поліненасичених жирів і контролювати споживання продуктів з прихованими соєвими оліями. Це допомагає підтримувати оптимальний баланс жирів в організмі та зберігати клітини від передчасного старіння.

