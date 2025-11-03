logo

BTC/USD

107990

ETH/USD

3731.61

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Выбросьте срочно без колебаний: названо наиболее опасное для употребления масло.
commentss НОВОСТИ Все новости

Выбросьте срочно без колебаний: названо наиболее опасное для употребления масло.

Специалисты по питанию все чаще предостерегают: наиболее вредным считается рафинированное соевое масло, широко применяемое в пищевой промышленности.

3 ноября 2025, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Не все подходят для приготовления пищи на высоких температурах. Использование неправильного вида масла может привести к образованию вредных соединений, негативно влияющих на здоровье. Поэтому важно правильно подбирать масло для жарки и выпечки.

Выбросьте срочно без колебаний: названо наиболее опасное для употребления масло.

Фото: из открытых источников

Наиболее устойчивыми к нагреву считаются масла с низким содержанием полиненасыщенных жиров, которые не разрушаются при термообработке. К таким относятся кокосовое масло, топленое масло (гхи), сливочное масло и рафинированное пальмовое масло. Они сохраняют свою стабильность даже при высоких температурах, что делает их более безопасными для приготовления блюд.

В то же время некоторые масла, наоборот, наиболее вредны при нагревании. К ним относятся соевое, кукурузное, рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масла. Они богаты полиненасыщенными жирами, которые при термообработке разрушаются и выделяют свободные радикалы — токсичные соединения, которые могут повреждать клетки и повышать риск воспалительных процессов в организме.

Особенно опасно соевое масло, часто скрытое во многих продуктах. Она входит в состав майонезов, соусов, полуфабрикатов, кондитерских изделий и даже хлебобулочных изделий. Из-за содержания фитоэстрогенов чрезмерное ее потребление способно нарушать гормональный баланс, особенно у женщин. Кроме того, при частом использовании термически обработанного масла в организме скапливаются свободные радикалы, что способствует ускоренному старению клеток и понижению иммунной защиты.

Чтобы уменьшить риски для здоровья, эксперты советуют выбирать стойкие к нагреванию масла для жарки и выпечки, ограничивать использование масел с высоким содержанием полиненасыщенных жиров и контролировать потребление продуктов со скрытыми соевыми маслами. Это помогает поддерживать оптимальный баланс жиров в организме и сохранять клетки от преждевременного старения.

Как уже писали "Комментарии", существует много видов соли, и каждый имеет свои уникальные свойства. Однако, если говорить о пользе для организма, лучше выбирать морскую или гималайскую розовую соль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости