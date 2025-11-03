Выбросьте срочно без колебаний: названо наиболее опасное для употребления масло.

Не все подходят для приготовления пищи на высоких температурах. Использование неправильного вида масла может привести к образованию вредных соединений, негативно влияющих на здоровье. Поэтому важно правильно подбирать масло для жарки и выпечки.

Наиболее устойчивыми к нагреву считаются масла с низким содержанием полиненасыщенных жиров, которые не разрушаются при термообработке. К таким относятся кокосовое масло, топленое масло (гхи), сливочное масло и рафинированное пальмовое масло. Они сохраняют свою стабильность даже при высоких температурах, что делает их более безопасными для приготовления блюд.

В то же время некоторые масла, наоборот, наиболее вредны при нагревании. К ним относятся соевое, кукурузное, рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масла. Они богаты полиненасыщенными жирами, которые при термообработке разрушаются и выделяют свободные радикалы — токсичные соединения, которые могут повреждать клетки и повышать риск воспалительных процессов в организме.

Особенно опасно соевое масло, часто скрытое во многих продуктах. Она входит в состав майонезов, соусов, полуфабрикатов, кондитерских изделий и даже хлебобулочных изделий. Из-за содержания фитоэстрогенов чрезмерное ее потребление способно нарушать гормональный баланс, особенно у женщин. Кроме того, при частом использовании термически обработанного масла в организме скапливаются свободные радикалы, что способствует ускоренному старению клеток и понижению иммунной защиты.

Чтобы уменьшить риски для здоровья, эксперты советуют выбирать стойкие к нагреванию масла для жарки и выпечки, ограничивать использование масел с высоким содержанием полиненасыщенных жиров и контролировать потребление продуктов со скрытыми соевыми маслами. Это помогает поддерживать оптимальный баланс жиров в организме и сохранять клетки от преждевременного старения.

