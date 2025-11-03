Деталі мають велике значення: названо сіль, яка найбільш корисна для здоров'я

Існує багато видів солі, і кожен має свої унікальні властивості. Проте, якщо говорити про користь для організму, найкраще обирати морську або гімалайську рожеву сіль.

Найкориснішою вважається неочищена морська сіль, оскільки вона зберігає природні мікроелементи — магній, калій, кальцій та йод, які утворюються при випаровуванні морської води. Також корисною є гімалайська рожева сіль, що містить залізо, кальцій, магній і калій.

Кухонна сіль

Цей вид солі, відомий ще як столовий, збагачений йодом, необхідним для нормальної роботи щитовидної залози. Йод особливо важливий для розвитку мозку та кісток у немовлят і під час вагітності. У регіонах із дефіцитом йоду в ґрунті проводять програми додавання йоду до солі.

Морська сіль

Цей різновид солі цінується за грубу текстуру та насичений смак. Вона мінімально оброблена і часто використовується в натуральних стравах. Кристали морської солі більші, ніж у кухонної, тому за обсягом вона містить менше натрію — приблизно 320–560 мг на чверть чайної ложки.

Гімалайська рожева сіль

Добувають її в шахтах Пакистану. Вона вирізняється яскравим рожевим кольором і містить більше мінералів, ніж звичайна кухонна сіль, хоча їхня концентрація занадто мала, щоб суттєво впливати на здоров’я.

Скільки солі можна вживати

Рекомендована добова норма натрію — до 2300 мг, що відповідає приблизно одній чайній ложці кухонної солі. Для підтримки здоров’я важливо контролювати загальне споживання натрію, враховуючи й приховані джерела в оброблених продуктах.

