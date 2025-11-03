logo_ukra

Деталі мають велике значення: названо сіль, яка найбільш корисна для здоров'я
Деталі мають велике значення: названо сіль, яка найбільш корисна для здоров'я

Якщо враховувати користь для організму, найкраще обирати морську або гімалайську рожеву сіль.

3 листопада 2025, 10:00
Існує багато видів солі, і кожен має свої унікальні властивості. Проте, якщо говорити про користь для організму, найкраще обирати морську або гімалайську рожеву сіль.

Найкориснішою вважається неочищена морська сіль, оскільки вона зберігає природні мікроелементи — магній, калій, кальцій та йод, які утворюються при випаровуванні морської води. Також корисною є гімалайська рожева сіль, що містить залізо, кальцій, магній і калій.

Кухонна сіль

Цей вид солі, відомий ще як столовий, збагачений йодом, необхідним для нормальної роботи щитовидної залози. Йод особливо важливий для розвитку мозку та кісток у немовлят і під час вагітності. У регіонах із дефіцитом йоду в ґрунті проводять програми додавання йоду до солі.

Морська сіль

Цей різновид солі цінується за грубу текстуру та насичений смак. Вона мінімально оброблена і часто використовується в натуральних стравах. Кристали морської солі більші, ніж у кухонної, тому за обсягом вона містить менше натрію — приблизно 320–560 мг на чверть чайної ложки.

Гімалайська рожева сіль

Добувають її в шахтах Пакистану. Вона вирізняється яскравим рожевим кольором і містить більше мінералів, ніж звичайна кухонна сіль, хоча їхня концентрація занадто мала, щоб суттєво впливати на здоров’я.

Скільки солі можна вживати

Рекомендована добова норма натрію — до 2300 мг, що відповідає приблизно одній чайній ложці кухонної солі. Для підтримки здоров’я важливо контролювати загальне споживання натрію, враховуючи й приховані джерела в оброблених продуктах.

Як вже писали "Коментарі", дослідники з Великої Британії провели експеримент за участю 40 молодих чоловіків із різним рівнем фізичної активності та виявили, що чашка гарячого какао може нейтралізувати негативний вплив тривалого сидіння на судини, пише Daily Mail.



