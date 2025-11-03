Детали имеют большое значение: названа соль, которая наиболее полезна для здоровья

Есть много видов соли, и каждый имеет свои уникальные свойства. Однако, если говорить о пользе для организма, лучше выбирать морскую или гималайскую розовую соль.

Фото: из открытых источников

Самой полезной считается неочищенная морская соль, поскольку она сохраняет природные микроэлементы – магний, калий, кальций и йод, которые образуются при испарении морской воды. Также полезна гималайская розовая соль, содержащая железо, кальций, магний и калий.

Поваренная соль

Этот вид соли, известный еще как столовый, обогащен йодом, необходимым для нормальной работы щитовидной железы. Йод особенно важен для развития мозга и костей у грудных детей и во время беременности. В регионах с дефицитом йода в почве проводят программы добавления йода в соли.

Морская соль

Эта разновидность соли ценится за грубую текстуру и насыщенный вкус. Она минимально обработана и часто используется в натуральных блюдах. Кристаллы морской соли больше, чем у поваренной, поэтому по объему она содержит меньше натрия — примерно 320-560 мг на четверть чайной ложки.

Гималайская розовая соль

Извлекают ее в шахтах Пакистана. Она отличается ярким розовым цветом и содержит больше минералов, чем обычная поваренная соль, хотя их концентрация слишком мала, чтобы оказывать существенное влияние на здоровье.

Сколько соли можно употреблять

Рекомендованная суточная норма натрия – до 2300 мг, что соответствует примерно одной чайной ложке поваренной соли. Для поддержания здоровья важно контролировать общее потребление натрия, учитывая и скрытые источники в обработанных продуктах.

Как уже писали "Комментарии", исследователи из Великобритании провели эксперимент с участием 40 молодых мужчин с разным уровнем физической активности и обнаружили, что чашка горячего какао может нейтрализовать негативное влияние длительного сидения на сосуды, пишет Daily Mail.