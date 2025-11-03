Цей напій стане справжнім порятунком від наслідків малорухливості: про що мова

Дослідники з Великої Британії провели експеримент за участю 40 молодих чоловіків із різним рівнем фізичної активності та виявили, що чашка гарячого какао може нейтралізувати негативний вплив тривалого сидіння на судини, пише Daily Mail.

Фото: з відкритих джерел

Виявляється, уся справа у флаванолах — натуральних сполуках у какао, які зміцнюють серце та нормалізують артеріальний тиск. Тривале сидіння, наприклад за робочим столом, знижує кровотік і поступово погіршує стан судин через стрес.

У середньому молоді люди проводять близько шести годин на день у сидячому положенні. Це підвищує ризик ожиріння, серцевих хвороб і депресії, навіть якщо вони займаються фізичною активністю в інший час.

Доктор Катаріна Рендейро з Бірмінгемського університету зазначила, що люди багато часу проводять сидячи — за кермом, на роботі, у поїзді або на дивані, читаючи чи дивлячись телевізор.



"Пошук способів пом’якшити шкідливий вплив сидячого способу життя допоможе зменшити ризик серцево-судинних хвороб", — додала вона.

У ході дослідження одна група учасників отримувала какао з високим вмістом флаванолів, інша — плацебо з їхньою мінімальною кількістю. Протягом двох годин сидіння вчені вимірювали роботу артерій у руках та ногах.

Результати показали, що какао з флаванолами захищає судини, незалежно від фізичної підготовки. Учасники, які отримали плацебо, відчули зниження функції артерій, тоді як ті, хто пив "корисне" какао, уникли цих негативних ефектів.

"В умовах поширеного малорухливого способу життя вживання продуктів і напоїв, багатих на флаваноли, разом із короткими перервами на рух, може значно покращити здоров’я судин у довгостроковій перспективі", — зазначила доктор Рендейро.

Як вже писали "Коментарі", англійський дослідник Ендрю Тернер проаналізував 200 зразків посуду, включно з новим і вживаним. У 139 з них виявили свинець, а у 134 — кадмій, небезпечний для здоров’я. Експерти дійшли шокуючих висновків щодо якості посуду.