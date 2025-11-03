Этот напиток станет настоящим спасением от последствий малоподвижности: о чем идет речь.

Исследователи из Великобритании провели эксперимент с участием 40 молодых мужчин с разным уровнем физической активности и обнаружили, что чашка горячего какао может нейтрализовать негативное влияние длительного сидения на сосуды, пишет Daily Mail.

Оказывается, все дело во флаванолах — натуральных соединениях в какао, укрепляющих сердце и нормализующих артериальное давление. Длительное сиденье, например за рабочим столом, снижает кровоток и постепенно ухудшает состояние сосудов из-за стресса.

В среднем молодые люди проводят около шести часов в день в сидячем положении. Это повышает риск ожирения, сердечных заболеваний и депрессии, даже если они занимаются физической активностью в другое время.

Доктор Катарина Рендейро из Бирмингемского университета отметила, что люди много времени проводят сидя за рулем, на работе, в поезде или на диване, читая или смотря телевизор.



"Поиск способов смягчить вредное влияние сидячего образа жизни поможет снизить риск сердечно-сосудистых болезней", — добавила она.

В ходе исследования одна группа участников получала какао с высоким содержанием флаванолов, другая – плацебо с их минимальным количеством. В течение двух часов сидения ученые измеряли работу артерий в руках и ногах.

Результаты показали, что какао с флаванолами защищает сосуды, вне зависимости от физической подготовки. Участники, получившие плацебо, почувствовали снижение функции артерий, тогда как пившие "полезное" какао избежали этих негативных эффектов.

"В условиях распространенного малоподвижного образа жизни употребление продуктов и напитков, богатых флаванолом, вместе с короткими перерывами на движение, может значительно улучшить здоровье сосудов в долгосрочной перспективе", — отметила доктор Рендейро.

