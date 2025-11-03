logo_ukra

Онкологія і безпліддя ближче, ніж вважалося: медики шокували заявою про посуд
Онкологія і безпліддя ближче, ніж вважалося: медики шокували заявою про посуд

Скляний і керамічний посуд вважають найбільш безпечним для здоров’я.

3 листопада 2025, 08:10
Англійський дослідник Ендрю Тернер проаналізував 200 зразків посуду, включно з новим і вживаним. У 139 з них виявили свинець, а у 134 — кадмій, небезпечний для здоров’я. Експерти дійшли шокуючих висновків щодо якості посуду.

Онкологія і безпліддя ближче, ніж вважалося: медики шокували заявою про посуд

Фото: з відкритих джерел

Найнебезпечнішим визнано меламіновий посуд. Легкі та яскраві тарілки й чашки з Туреччини та Китаю схожі на порцеляну і дешеві, але містять формальдегід, який виділяється навіть при кімнатній температурі в кислому або лужному середовищі.

Посуд з алюмінію також ризиковий: частинки металу при нагріванні потрапляють у їжу, шкодячи мозку та нервовій системі. Продавці запевняють, що добова доза безпечна, але повторне використання та агресивне миття підвищують ризик. Більш безпечним є анодований алюміній із захисним шаром.

Антипригарне покриття займає третє місце за ризиком через легке ушкодження та можливі підробки.

Нержавіюча сталь безпечна лише за правильного складу. Нікель понад 10% або шестивалентний хром може викликати онкологію, алергію та безпліддя.

Найбільш безпечним вважають емальований посуд без тріщин і сколів, але його не варто використовувати на відкритому вогні чи газових конфорках. Колір емалі також важливий — світлі відтінки вважаються найменш шкідливими.

Найбільш безпечним для здоров’я визнано скляний і керамічний посуд, нейтральний до їжі. Але золоті облямівки можуть містити свинець та інші токсичні метали, що накопичуються в органах і підвищують ризик онкології.

