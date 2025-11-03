Онкология и бесплодие ближе, чем считалось: медики шокировали заявлением о посуде

Английский исследователь Эндрю Тернер проанализировал 200 образцов посуды, включая новую и подержанную. У 139 из них обнаружили свинец, а у 134 — кадмий, опасный для здоровья. Эксперты пришли к шокирующим выводам о качестве посуды.

Фото: из открытых источников

Самой опасной признана меламиновая посуда. Легкие и яркие тарелки и чашки из Турции и Китая похожи на фарфор и дешевые, но содержат формальдегид, который выделяется даже при комнатной температуре в кислой или щелочной среде.

Посуда из алюминия также рисковая: частицы металла при нагревании попадают в пищу, вредя мозгу и нервной системе. Продавцы уверяют, что суточная дозировка безопасна, но повторное использование и агрессивное мытье повышают риск. Более безопасен анодированный алюминий с защитным слоем.

Антипригарное покрытие занимает третье место по риску из-за легкого повреждения и возможных подделок.

Нержавеющая сталь безопасна только при правильном составе. Никель более 10% или шестивалентный хром может вызвать онкологию, аллергию и бесплодие.

Наиболее безопасной считают эмалированную посуду без трещин и сколов, но ее не следует использовать на открытом огне или газовых конфорках. Цвет эмали также важен – светлые оттенки считаются наименее вредными.

Наиболее безопасной для здоровья признана стеклянная и керамическая посуда, нейтральная к пище. Но золотые каймы могут содержать свинец и другие токсичные металлы, которые накапливаются в органах и повышают риск онкологии.

