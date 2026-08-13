Викиньте це негайно: який сир із пліснявою вживати смертельно небезпечно

Пліснява на сирі не завжди означає, що продукт зіпсований. Але є види сиру, з якими експериментувати точно не варто. Лікар Макс пояснив, коли запліснявілий шматок ще можна врятувати, а коли його потрібно викинути повністю.

Сир. Ілюстративне фото

Головна проблема в тому, що видима пляма може бути лише частиною грибкового росту. Під поверхнею пліснява здатна поширюватися далі, навіть якщо зовні сир виглядає нормально, пише Express.

Особливо небезпечна ситуація з м’якими сирами. Експерти клініки Майо радять не вживати сир із пліснявою, якщо йдеться про сир-творог, вершковий сир або рікоту.

Те саме стосується тертого, крихкого та нарізаного сиру. Через структуру продукту пліснява може поширитися по ньому значно далі, ніж видно неозброєним оком.

Окрім самої плісняви, разом із нею можуть розмножуватися небезпечні бактерії. Серед них — лістерія, бруцела, сальмонела та кишкова паличка.

Інша ситуація з твердим сиром. Пліснява зазвичай не проникає глибоко у тверді та деякі напівм’які сири. До них належать, зокрема, чеддер, колбі, пармезан та швейцарський сир.

Якщо на такому сирі з’явилася невелика пляма, лікар Макс радить вирізати її із запасом приблизно в 2-2,5 см, не торкаючись ножем самої плісняви, щоб не перенести її на чисту частину.

А ось просто нагріти продукт — не вихід. За словами лікаря, мікотоксини, які можуть утворювати деякі види плісняви, нагріванням не обов’язково вдасться знищити.

Окремий випадок — брі, камамбер та сири з блакитною пліснявою, наприклад горгонзола. Для їхнього виробництва використовують спеціальні види плісняви, безпечні для більшості здорових людей. Проте на них також може з’явитися небажана пліснява.

Тож просте правило таке: пліснявий м’який, тертий, крихкий або нарізаний сир краще не рятувати. Твердий — у деяких випадках можна очистити, але лише правильно зрізавши уражену ділянку.

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