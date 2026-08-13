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Выбросьте это немедленно: какой сыр с плесенью употреблять смертельно опасно

Срезать подозрительное пятно или сразу отправить весь кусок в мусор? Врач объяснил, в каких случаях рисковать не стоит

13 августа 2026, 19:55
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Кречмаровская Наталия

Плесень на сыре не всегда означает, что продукт испорчен. Но есть виды творога, с которыми экспериментировать точно не стоит. Врач Макс объяснил, когда заплесневевший кусок можно спасти, а когда его нужно выбросить полностью.

Выбросьте это немедленно: какой сыр с плесенью употреблять смертельно опасно

Сыр. Иллюстративное фото

Главная проблема в том, что видимое пятно может являться лишь частью грибкового роста. Под поверхностью плесень способна распространяться дальше, даже если снаружи сыр выглядит нормально, пишет Express.

Особо опасна ситуация с мягкими сырами. Эксперты клиники Майо советуют не употреблять сыр с плесенью, если речь идет о сыре-твороге, сливочном сыре или рикотте.

То же касается тертого, нарезанного сыра и того, который легко крошится. Из-за структуры продукта плесень может распространиться по нему значительно дальше, чем видно невооруженным глазом.

Кроме самой плесени, вместе с ней могут размножаться опасные бактерии. Среди них – листерия, бруцелла, сальмонелла и кишечная палочка.

Другая ситуация с твердым сыром. Плесень обычно не проникает глубоко в твердые и некоторые полумягкие сыры. К ним относятся, в частности, чеддер, колби, пармезан и швейцарский сыр.

Если на таком сыре появилось небольшое пятно, врач Макс советует вырезать его с запасом примерно в 2-2,5 см, не прикасаясь к ножу самой плесени, чтобы не перенести ее на чистую часть.

А вот просто нагреть продукт – не выход. По словам врача, микотоксины, которые могут образовывать некоторые виды плесени, нагревом не обязательно удастся уничтожить.

Частный случай – бри, камамбер и сыры с голубой плесенью, например горгонзола. Для их производства используют специальные виды плесени, безопасные для большинства здоровых людей. Однако на них также может появиться нежелательная плесень.

Так что простое правило таково: плесень мягкий, тертый, хрупкий или нарезанный сыр лучше не спасать. Твердый – в некоторых случаях можно очистить, но только правильно срезав пораженный участок.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой продукт спасет от рака.




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Источник: https://www.express.co.uk/news/us/2237924/Donald-Trump-health-photos-walk-strugles
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