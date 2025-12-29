Ви дуже ризикуєте: чому не варто зберігати їжу на балконі взимку

Практика використання балкона як великого холодильника для зберігання продуктів взимку може бути небезпечною для здоров'я.

Продукти. Фото: з відкритих джерел

Пироги, салати, вареники або каструлі із супом часто опиняються на балконі з надією, що холод збереже їх свіжими. Проте фахівці зазначають: температура вище 4 °C вже сприяє активному зростанню бактерій. Для безпечного зберігання продуктів, що швидко псуються, потрібні стабільні умови від 0 до 4 °C — саме такі, які забезпечує холодильник.

На балконі ж їжа може вночі замерзнути, а вдень почати розморожувати. Такі перепади створюють ідеальне середовище для небезпечних мікроорганізмів, зокрема сальмонели та стафілококу.

Експерт із харчування Катажина Босацька звертає увагу і на "живий фактор". Їжа, залишена на балконі з відкритою кришкою, легко може стати видобутком птахів або свійських тварин.

За її словами, ворони, сороки, коти і навіть собаки нерідко ласують святковими стравами, залишеними без нагляду. В одному випадку домашній улюбленець з'їв половину різдвяного сирника, залишеного на терасі.

Експерти допускають лише один виняток — швидке охолодження супів чи бульйонів. Таку страву можна виставити на балкон не більше ніж на 2-3 години і лише після того, як вона охолоне до теплої температури. Виносити гарячу їжу небезпечно – це також підвищує ризик розвитку бактерій.

Салати з майонезом, кремові десерти, м'ясні вироби, сири та ковбаси не рекомендують зберігати на балконі навіть у морозну погоду.

Фахівці зазначають: через потепління покладатися на погоду стає дедалі небезпечнішим. Балкон більше не може виконувати роль холодильника, а ризик харчових отруєнь зростає.

Найбезпечнішим варіантом залишається зберігання продуктів у холодильнику чи морозильній камері з постійним контролем температури.

Експерти радять використовувати балкон тільки у виняткових ситуаціях і завжди стежити за часом і умовами зберігання, щоб не наражати себе і близьких на небезпеку.

