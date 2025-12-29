Вы сильно рискуете: почему не стоит хранить еду на балконе зимой

Практика использования балкона, как большого холодильника для хранения продуктов зимой может быть опасной для здоровья.

Продукты. Фото: из открытых источников

Пироги, салаты, вареники или кастрюли с супом часто оказываются на балконе с надеждой, что холод сохранит их свежими. Однако специалисты отмечают: температура выше +4 °C уже способствует активному росту бактерий. Для безопасного хранения скоропортящихся продуктов нужны стабильные условия от 0 до +4 °C — именно такие, которые обеспечивает холодильник.

На балконе же еда может ночью замерзнуть, а днем начать оттаивать. Такие перепады создают идеальную среду для опасных микроорганизмов, в частности сальмонеллы и стафилококка.

Эксперт по питанию Катажина Босацкая обращает внимание и на "живой фактор". Еда, оставленная на балконе с приоткрытой крышкой, легко может стать добычей птиц или домашних животных.

По ее словам, вороны, сороки, коты и даже собаки нередко лакомятся праздничными блюдами, оставленными без присмотра. В одном из случаев домашний любимец съел половину рождественского сырника, оставленного на террасе.

Эксперты допускают лишь одно исключение — быстрое охлаждение супов или бульонов. Такое блюдо можно выставить на балкон не более чем на 2-3 часа и лишь после того, как оно остынет до теплой температуры. Выносить горячую еду опасно — это также повышает риск развития бактерий.

Салаты с майонезом, кремовые десерты, мясные изделия, сыры и колбасы не рекомендуют хранить на балконе даже в морозную погоду.

Специалисты отмечают: из-за потепления полагаться на погоду становится все опаснее. Балкон больше не может выполнять роль холодильника, а риск пищевых отравлений растет.

Самым безопасным вариантом остается хранение продуктов в холодильнике или морозильной камере с постоянным контролем температуры.

Эксперты советуют использовать балкон только в исключительных ситуациях и всегда следить за временем и условиями хранения, чтобы не подвергать себя и близких опасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — врач назвал 10 распространенных продуктов, которые действительно могут убить.



