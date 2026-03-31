Вчені виявили несподіваний ефект від вина: це дійсно вражає
Вчені виявили несподіваний ефект від вина: це дійсно вражає

Який несподіваний ефект від вина виявили дослідники

31 березня 2026, 12:12
Кречмаровская Наталия

Вино — популярний алкогольний напій. Користь від вживання вина викликає дискусії, однак дослідники виявили несподіваний ефект навіть від одного келиха алкоголю. 

Дослідження, проведені університетами, включаючи Гарвард, показали, що ресвератрол, сполука, що міститься в червоному вині, може допомогти запобігти накопиченню жиру в жирових клітинах, пише видання Express. Фактично, на переконання вчених, келих червоного вина дорівнює годині в спортзалі.

“Дослідження, проведене Джейсоном Дайком з університету Альберти в Канаді, виявило, що користь для здоров'я від ресвератролу, сполуки, що міститься в червоному вині, подібна до тієї, яку ми отримуємо від фізичних вправ. Ресвератрол діє, оскільки він запобігає накопиченню жиру в жирових клітинах”, — пише видання.

Такого ж висновку дійшли вчені з університету штату Вашингтон та Гарварду. Вони також виявили, що вечірній келих вина (або два) насправді може допомогти скинути вагу.

“Згідно з дослідженнями, можна запобігти набору ваги на 70%, випиваючи щонайменше два келихи вина щодня, а червоне вино є оптимальним вибором через ресвератрол”, — пише видання. 

Однак є одна умова — максимально корисне вино ввечері — це не стосується склянки в обідню перерву.

Університет Данії, як пише видання, також виявив, що люди, які щодня випивають алкоголь, мають стрункішу талію, ніж ті, хто утримується.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що деякі дослідження довели негативний вплив на серцево-судинну систему навіть помірного вживання алкоголю. Спеціалісти назвали безпечну межу вживання алкоголю.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2186985/couple-glasses-wine-before-bed-good-hour-gym-can-help-weight-loss
