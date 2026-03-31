Вчені виявили несподіваний ефект від вина: це дійсно вражає

Кречмаровская Наталия
Вино — популярний алкогольний напій. Користь від вживання вина викликає дискусії, однак дослідники виявили несподіваний ефект навіть від одного келиха алкоголю.
Дослідження, проведені університетами, включаючи Гарвард, показали, що ресвератрол, сполука, що міститься в червоному вині, може допомогти запобігти накопиченню жиру в жирових клітинах, пише видання Express. Фактично, на переконання вчених, келих червоного вина дорівнює годині в спортзалі.
Такого ж висновку дійшли вчені з університету штату Вашингтон та Гарварду. Вони також виявили, що вечірній келих вина (або два) насправді може допомогти скинути вагу.
Однак є одна умова — максимально корисне вино ввечері — це не стосується склянки в обідню перерву.
Університет Данії, як пише видання, також виявив, що люди, які щодня випивають алкоголь, мають стрункішу талію, ніж ті, хто утримується.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що деякі дослідження довели негативний вплив на серцево-судинну систему навіть помірного вживання алкоголю. Спеціалісти назвали безпечну межу вживання алкоголю.