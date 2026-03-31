Вчені виявили несподіваний ефект від вина: це дійсно вражає

Вино — популярний алкогольний напій. Користь від вживання вина викликає дискусії, однак дослідники виявили несподіваний ефект навіть від одного келиха алкоголю.

Вино. Ілюстративне фото

Дослідження, проведені університетами, включаючи Гарвард, показали, що ресвератрол, сполука, що міститься в червоному вині, може допомогти запобігти накопиченню жиру в жирових клітинах, пише видання Express. Фактично, на переконання вчених, келих червоного вина дорівнює годині в спортзалі.

“Дослідження, проведене Джейсоном Дайком з університету Альберти в Канаді, виявило, що користь для здоров'я від ресвератролу, сполуки, що міститься в червоному вині, подібна до тієї, яку ми отримуємо від фізичних вправ. Ресвератрол діє, оскільки він запобігає накопиченню жиру в жирових клітинах”, — пише видання.

Такого ж висновку дійшли вчені з університету штату Вашингтон та Гарварду. Вони також виявили, що вечірній келих вина (або два) насправді може допомогти скинути вагу.

“Згідно з дослідженнями, можна запобігти набору ваги на 70%, випиваючи щонайменше два келихи вина щодня, а червоне вино є оптимальним вибором через ресвератрол”, — пише видання.

Однак є одна умова — максимально корисне вино ввечері — це не стосується склянки в обідню перерву.

Університет Данії, як пише видання, також виявив, що люди, які щодня випивають алкоголь, мають стрункішу талію, ніж ті, хто утримується.

