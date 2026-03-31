Ученые обнаружили неожиданный эффект от вина: это действительно впечатляет

Вино – популярный алкогольный напиток. Польза от употребления вина вызывает дискуссии, однако исследователи обнаружили неожиданный эффект даже от одного бокала алкоголя.

Исследования, проведенные университетами, включая Гарвард, показали, что ресвератрол, содержащееся в красном вине соединение может помочь предотвратить накопление жира в жировых клетках, пишет издание Express. Фактически, по убеждению ученых, бокал красного вина равен часу в спортзале.

"Исследование, проведенное Джейсоном Дайком из университета Альберты в Канаде, обнаружило, что польза для здоровья от ресвератрола, содержащегося в красном вине соединения, подобна тому, которое мы получаем от физических упражнений. Ресвератрол действует, поскольку он предотвращает накопление жира в жировых клетках", — пишет издание.

К такому же выводу пришли ученые из университета штата Вашингтон и Гарварда. Они также обнаружили, что вечерний бокал вина (или два) действительно может помочь сбросить вес.

"Согласно исследованиям, можно предотвратить набор веса на 70%, выпивая по меньшей мере два бокала вина ежедневно, а красное вино является оптимальным выбором через ресвератрол", — пишет издание.

Однако есть одно условие – максимально полезное вино вечером – это не касается стакана в обеденный перерыв.

Университет Дании, как пишет издание, также обнаружил, что люди, ежедневно выпивающие алкоголь, имеют более стройную талию, чем содержащиеся.

