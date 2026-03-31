Ученые обнаружили неожиданный эффект от вина: это действительно впечатляет

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вино – популярный алкогольный напиток. Польза от употребления вина вызывает дискуссии, однако исследователи обнаружили неожиданный эффект даже от одного бокала алкоголя.
Вино. Иллюстративное фото
Исследования, проведенные университетами, включая Гарвард, показали, что ресвератрол, содержащееся в красном вине соединение может помочь предотвратить накопление жира в жировых клетках, пишет издание Express. Фактически, по убеждению ученых, бокал красного вина равен часу в спортзале.
К такому же выводу пришли ученые из университета штата Вашингтон и Гарварда. Они также обнаружили, что вечерний бокал вина (или два) действительно может помочь сбросить вес.
Однако есть одно условие – максимально полезное вино вечером – это не касается стакана в обеденный перерыв.
Университет Дании, как пишет издание, также обнаружил, что люди, ежедневно выпивающие алкоголь, имеют более стройную талию, чем содержащиеся.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что некоторые исследования доказали негативное влияние на сердечно-сосудистую систему даже умеренного употребления алкоголя. Специалисты назвали безопасный предел употребления алкоголя.