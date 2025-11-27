Вчені приголомшили: виявили неочікуваний вплив кави на організм

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Дослідження довели, що ті, хто любить каву, можуть продовжити життя на п'ять років. Вчені довели, що вживання максимум чотирьох чашок кави на день може уповільнити біологічне старіння.
Це забезпечується шляхом подовження теломер — структур, що захищають кінці хромосом, пише видання Independent. При цьому дослідники попередили, що більше ніж чотири чашки кави в день (400 мг кофеїну в день) не приносить жодної користі. До того ж це максимальна кількість кави, рекомендована Національною службою охорони здоров'я.
Однак старший викладач біологічних наук в Університеті Лафборо, доктор Елізабет Акам, яка не брала участі в дослідженні, припустила, що дослідникам слід було б звернути увагу на сполуки, що містяться в каві, такі як кофеїн, у крові.
