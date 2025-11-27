Вчені приголомшили: виявили неочікуваний вплив кави на організм

Дослідження довели, що ті, хто любить каву, можуть продовжити життя на п'ять років. Вчені довели, що вживання максимум чотирьох чашок кави на день може уповільнити біологічне старіння.

Це забезпечується шляхом подовження теломер — структур, що захищають кінці хромосом, пише видання Independent. При цьому дослідники попередили, що більше ніж чотири чашки кави в день (400 мг кофеїну в день) не приносить жодної користі. До того ж це максимальна кількість кави, рекомендована Національною службою охорони здоров'я.

“Дослідники припускають, що потужні антиоксидантні та протизапальні сполуки, що містяться в каві, можуть впливати на біологічне старіння. У помірних кількостях споживання кави може мати позитивний ефект, але у великих дозах має зворотний ефект. Споживання кави до ліміту рекомендованих чашок на день було пов’язане з п’ятирічним молодшим біологічним віком порівняно з тими, хто не п’є каву”, — видання цитує висновок авторів дослідження.

Однак старший викладач біологічних наук в Університеті Лафборо, доктор Елізабет Акам, яка не брала участі в дослідженні, припустила, що дослідникам слід було б звернути увагу на сполуки, що містяться в каві, такі як кофеїн, у крові.

“Примітним обмеженням цього дослідження є те, що воно розглядає “каву” як одну речовину. Однак кава містить багато різних сполук, і ми не знаємо, які з них були введені, в яких дозах або скільки насправді потрапило в кров”, — пояснила лікар.

